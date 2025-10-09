Απίστευτο κι όμως ελληνικό είναι ένα περιστατικό που έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τετάρτης στην Αλεξανδρούπολη όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα κινδύνεψε καθώς το φορείο της γλίστρησε στο οδόστρωμα ενώ μεταφερόταν με ασθενοφόρο προς το σπίτι της στον Άγιο Βασίλειο

Ευτυχώς το φορείο στάθηκε στις ρόδες του και η ασθενής δεν ανατράπηκε.

Πρόκειται για ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας από την Κομοτηνή, που συνεργάζεται με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για μεταφορές ασθενών.

Η ίδια δεν κατάλαβε τι ακριβώς συνέβη λόγω της κατάστασης της υγείας της, ενώ ευτυχώς δεν ακολουθούσε από πίσω άλλο αυτοκίνητο, ώστε να την παρασύρει και να την τραυματίσει ή πολύ περισσότερο και να την σκοτώσει. Επίσης, καθοριστικό ήταν ότι η πόρτα άνοιξε και το φορείο βρέθηκε στον δρόμο ενώ το ασθενοφόρο ήταν σταματημένο και δεν κινούνταν με ταχύτητα, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο evros-news.

Πηγή: newsbeast