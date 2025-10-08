Ένταση επικράτησε το βράδυ της Τρίτης στην οδό Πανόρμου, στη διασταύρωση με την Κηφισίας, όταν δυνάμεις των ΜΑΤ έκαναν χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης για να διαλύσουν συγκεντρωμένους υπέρ της Παλαιστίνης μετά την πορεία προς την πρεσβεία του Ισραήλ. Η πορεία ξεκίνησε από το πάρκο Ελευθερίας και όταν ολοκληρώθηκε, δημιουργήθηκε η ένταση με τις Αστυνομικές Δυνάμεις.

Σημειώνεται ότι όταν η πορεία έφτασε κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ, ομάδα ατόμων, πέταξε φωτοβολίδες και βόμβες μολότοφ εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων. Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή 20 ατόμων, εκ των οποίων οι 18 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Ισχυρές δυνάμεις είχαν παραταχθεί μπροστά και από την πρεσβεία των ΗΠΑ, όταν πέρασαν από εκεί οι διαδηλωτές, χωρίς να σημειωθεί εκεί κάποιο επεισόδιο.

