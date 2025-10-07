Επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Τρίτης στην Κηφισίας στο ύψος της πρεσβείας του Ισραήλ, μετά την ολοκλήρωση της πορείας αλληλεγγύης υπέρ των Παλαιστινίων.

Ομάδα νεαρών πέταξε φωτοβολίδες προς τους αστυνομικούς που έκαναν έκαναν χρήση χημικών και χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγές

Επεισόδια στην Πανόρμου κατά τη διάρκεια πορείας για τη Γάζα με κατεύθυνση προς την πρεσβεία του Ισραήλ #επεισοδια #πανορμου #πορεια #γαζα pic.twitter.com/ZkhSkAzCFT — LiFO (@lifomag) October 7, 2025

Πηγή: Πρώτο Θέμα