Επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Τρίτης στην Κηφισίας στο ύψος της πρεσβείας του Ισραήλ, μετά την ολοκλήρωση της πορείας αλληλεγγύης υπέρ των Παλαιστινίων.

Ομάδα νεαρών πέταξε φωτοβολίδες προς τους αστυνομικούς που έκαναν έκαναν χρήση χημικών και χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγές

 

 

Πηγή: Πρώτο Θέμα