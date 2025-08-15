«Δεν θυμάμαι τίποτα, είχα πιει πολύ τσίπουρο», υποστήριξε ο 27χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στα Συχαινά της Πάτρας, αρνούμενος κάθε συμμετοχή στα όσα του αποδίδονται.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο ίδιος ισχυρίστηκε πως δεν έχει καμία σχέση με τις φωτιές και πως λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ είχε κενά μνήμης.

Αντίθετα, ο 19χρονος που συνελήφθη μαζί του, ομολόγησε την εμπλοκή του. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, το βράδυ της φωτιάς βρισκόταν σε πλατεία με φίλους, έπιναν μπίρες και έκαναν χρήση χασίς, όταν αποφάσισαν να βάλουν φωτιά. «Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι», φέρεται να είπε σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Οι δύο νεαροί κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση, κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία, ενώ πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Από τις καταθέσεις και τις φωτογραφίες που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, προκύπτει ότι ο 19χρονος οδηγούσε το μηχανάκι που απαθανάτισαν κάτοικοι της περιοχής και ο 27χρονος καθόταν στη θέση του συνοδηγού.

Έρευνες για τις φωτιές στη Δυτική Ελλάδα

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει συγκεντρώσει σημαντικό υλικό από μαρτυρίες, φωτογραφίες και βίντεο για τα πολλαπλά περιστατικά εμπρησμών στη Δυτική Ελλάδα και στη Χίο.

Στα Παλιάμπελα και τον Βάτο Βόνιτσας ξέσπασαν τρεις φωτιές μέσα σε διάστημα μίας ώρας τα ξημερώματα της Τρίτης, σε δύσβατες τοποθεσίες. Οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους καταθέσεις που στρέφουν τις έρευνες σε δύο υπόπτους.

Για τη φωτιά στα Φλάμπουρα Πρέβεζας, οι καταθέσεις και οι φωτογραφίες παραπέμπουν σε άνδρα που κινούνταν με μπλε μηχανή και ερευνάται η ταυτοποίησή του, καθώς εθεάθη στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.

Στη Ζάκυνθο, στον Κοιλιώμενο, τα στοιχεία δείχνουν προς έναν 59χρονο που είχε συλληφθεί και πέρυσι για εμπρησμούς στην ίδια περιοχή.

Αντίστοιχα, στον Γυμνότοπο Πρέβεζας, καταθέσεις, φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ να σπινθηρίζει και να προκαλεί ανάφλεξη σε δασώδη περιοχή. Παρόμοιο εύρημα εξετάζεται και για την πρώτη φωτιά στην Αχαΐα, ανάμεσα σε Ίσωμα και Βασιλικό, όπου φωτογραφικό υλικό καταγράφει καλώδια υψηλής τάσης να έρχονται σε επαφή με κλαδιά δέντρων προκαλώντας σπινθήρες. Για την υπόθεση έχουν οριστεί πραγματογνώμονες.

Στη Χίο τέλος, ερευνάται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από πυλώνες υψηλής τάσης δίπλα σε ανεμογεννήτριες, με τις αρχές να αξιολογούν το υλικό που έχει συγκεντρωθεί.

Ο καθοριστικός ρόλος των κατοίκων - «Ο οδηγός γελούσε»

Τους δύο συλληφθέντες για τα Συχαινά είδε να κινούνται ύποπτα κάτοικος της Βούντενης που τους φωτογράφισε. «Πρέπει να ήταν 19-20 ετών και σταματάνε εδώ. Τους βλέπω, όταν είχαν φύγει από εδώ είχε ανάψει η πρώτη φωτιά και πήραμε το θάρρος να πάμε να τους βρούμε. Κάνω στον συνοδηγό να μου ανοίξει την τσάντα του και δεν βρήκα τίποτα μέσα πέρα από κάτι που έμοιαζε σαν φουλάρι. Στην ΕΛΑΣ μου είπαν ότι μάλλον ήταν στουπί», είπε η κάτοικος στον ΣΚΑΪ.

Οι κάτοικοι εντόπισαν κοντά στο σημείο έναρξης της φωτιάς ένα μπουκάλι με βενζίνη: «Όταν τον ρώτησα τι είχε αφήσει στα 20 μέτρα που ήταν ένα μπουκαλάκι μου είπε “δεν άφησα τίποτα”. Όταν φύγανε αυτοί το βρήκα και το έδωσα στην αστυνομία». «Ο οδηγός γελούσε και ο συνοδηγός προσπαθούσε να μου πει ότι δεν είναι έτσι και ότι απλά ήρθανε να αράξουνε και να δούνε τη φωτιά», είπε η κάτοικος.

«Κάψατε την Πάτρα»

Ο 19χρονος με τον 27χρονος οδηγήθηκαν χθες στα δικαστήρια όπου κατά την έξοδό τους, τους περίμεναν έξω από το μέγαρο πολίτες με άγριες διαθέσεις.

Αφού τους «στόλισαν» με διάφορα «γαλλικά» και τους φώναξαν «κάψατε την Πάτρα», κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους, για να τους απομακρύνουν οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο, ζητώντας να επικρατήσει ψυχραιμία.

«Μπράβο, λεβέντη μου»... Χειροκροτήματα από την οικογένεια και τους φίλους του για τον 25χρονο που κατηγορείται για τη φωτιά στο Γηροκομείο Πάτρας

Στο μεταξύ, χθες, με χειροκροτήματα έγινε δεκτός μετά την εμφάνισή του στον εισαγγελέα ο 25χρονος από την Πάτρα που κατηγορείται ότι την Τετάρτη έβαλε φωτιά σε περιοχή κοντά στο Γηροκομείο στην Πάτρα.

Ο νεαρός πήρε προθεσμία για το Σάββατο.

Κατά την έξοδό του άρχισαν να τον χειροκροτούν οι γονείς και φίλοι του που ήταν στο σημείο. «Μπράβο, λεβέντη μου», ακούγεται να λέει γυναίκα που παρίστατο στο σημείο.

