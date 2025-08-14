Με άγριες διαθέσεις περίμεναν εξαγριωμένοι πολίτες τους κατηγορούμενους για εμπρησμό στην Πάτρα, κατά την έξοδό τους από το Δικαστικό Μέγαρο, μετά την εμφάνισή τους ενώπιον εισαγγελέα.

Αφού τους «στόλισαν» με διάφορα «γαλλικά» και τους φώναξαν «κάψατε την Πάτρα», κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους, για να τους απομακρύνουν οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο, ζητώντας να επικρατήσει ψυχραιμία.

Οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά στα Συχαινά, ένας 19χρονος κι ένας 27χρονος, ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή. Σύμφωνα με την κοινή δικογραφία που έχει σχηματιστεί, κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ' εξακολούθηση και σε συναυτουργία.

Στο Μέγαρο οδηγήθηκε αργά το απόγευμα και ο 25χρονος για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου.