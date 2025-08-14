Μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή Μπάλας στην Αχαΐα.

Στο σημείο επιχειρούν 222 πυροσβέστες, με 8 ομάδες πεζοπόρων και 73 οχήματα.

Δύο άτομα έχουν προσαχθεί στην Ασφάλεια Πατρών, τα οποία εντοπίστηκαν στην περιοχή του Μπάλα Πατρών, μετά την αναζωπύρωση της φωτιάς που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία προχώρησε στις προσαγωγές των δύο ατόμων έπειτα από μαρτυρίες που είχε στην διάθεσή της για τις κινήσεις τους στην περιοχή πριν εκδηλωθεί η αναζωπύρωση της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, στους κατοίκους εστάλη μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του Μπάλα και της Δραγώλενας προς την περιοχή της Πάτρας.

Παράλληλα, πριν από λίγη ώρα στην περιοχή, ένας άνδρας άρπαξε εξοπλισμό από πυροσβεστικό όχημα, με αποτέλεσμα οι πυροσβέστες που είχαν σπεύσει άμεσα στο σημείο, να μην μπορέσουν να επιχειρήσουν - όπως αναφέρουν πληροφορίες του tempo24.

Σημειώνεται ότι οι φλόγες της καταστροφικής φωτιάς στην Αχαΐας έφτασαν μέχρι και τις παρυφές της Πάτρας, προηγήθηκε η εκκένωση δεκάδων οικισμών μέσω του 112, αλλά και του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου, όπως και του Κωνσταντοπούλειου γηροκομείου.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά στα Συχαινά, ένας 19χρονος κι ένας 27χρονος, ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή. Σύμφωνα με την κοινή δικογραφία που έχει σχηματιστεί, κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ' εξακολούθηση και σε συναυτουργία.

Στο Μέγαρο οδηγήθηκε αργά το απόγευμα και ο 25χρονος για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου.

Φωτιά στα Λεπτόποδα και στην περιοχή Καμπιά Χίου

Την ίδια στιγμή, νέα περιστατικά φωτιάς εκδηλώθηκαμ στα Λεπτόποδα και στην περιοχή Καμπιά Χίου.

Στους κατοίκους των Λεπτόποδων εστάλη επίσης μήνυμα 112 για εκκένωση προς Κέραμο.

Επιπλέον, μήνυμα του 112 εστάλη και στους κατοίκους της περιοχής Καμπιά, προκειμένου να εκκενώσουν προς Καρδάμυλα.

Στο νησί βρίσκονται και επιχειρούν 174 πυροσβέστες, με 7 ομάδες πεζοπόρων και 36 οχήματα, που δίνουν μάχη με τις διάσπαρτες εστίες.

Πηγή: Πρώτο Θέμα