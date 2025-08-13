Πολλές περιοχές της Ελλάδας βρίσκονται στο έλεος της φωτιάς από χθες, Τρίτη. Από την Αχαΐα ως τη Χίο και από την Πρέβεζα ως τη Ζάκυνθο, τα πύρινα μέτωπα απλώνονται ανεξέλεγκτα και την Τετάρτη, υψώνοντας στον ορίζοντα ένα τρομακτικό, πορτοκαλί τείχος.

Η εικόνα είναι δραματική με εκκενώσεις οικισμών, μεταφορά περιστατικών σε νοσοκομεία και κλείσιμο Κέντρων Υγείας.

Πάντως οι καιρικές συνθήκες δεν ευνούν το έργο της πυρόσβεσης καθώς σε ακρετά μέτωπα οι άνεμοι που πνέουν είναι ισχυροί εντάσεως 8 μποφόρ.

Στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα βρεθεί σήμερα (13/8) ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστών με αρκετά πύρινα μέτωπα ανά την επικράτεια. Επίσης, το μεσημέρι αναμένεται να λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία ενόψει της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα.

Ακόμη, η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για τέσσερα αεροσκάφη, ενώ το προηγούμενο 48ωρο ξέσπασαν 152 πυρκαγιές.

