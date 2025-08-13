Σε μια νύχτα αγωνίας και αδιάκοπης προσπάθειας, πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής Αμανής στη βορειοδυτική Χίο βρέθηκαν αντιμέτωποι με την πύρινη λαίλαπα που ξέσπασε το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας. Από τις πρώτες στιγμές, η καταστροφική πυρκαγιά κινητοποίησε δεκάδες δυνάμεις, ενώ οι ανησυχίες για την ασφάλεια των τοπικών κοινωνιών μεγάλωσαν τις σκοτεινές ώρες της νύχτας.

Οι οικισμοί της Αμανής, αλλά και του κεφαλοχωριού Βολισσού, εκκενώθηκαν, καθώς οι κάτοικοι προχώρησαν σε προληπτική απομάκρυνση. Εκατοντάδες άνθρωποι – ντόπιοι αλλά και επισκέπτες – βρήκαν προσωρινό καταφύγιο σε σπίτια συγγενών ή όπου αλλού ήταν διαθέσιμη φιλοξενία.

Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δύο μέτωπα στη Χίο. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 6 μποφόρ.

Το πρώτο μέτωπο κινείται μεταξύ των οικισμών Πιραμά και Παρπαριά και το δεύτερο πλησίον του οικισμού Περδικά με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Διευχά και Χάλανδρα.

Για την αεροπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί 5 ελικόπτερα.

Διαβάστε επίσης: Ελλάδα: Εφιαλτική νύχτα με ανεξέλεγκτες πυρκαγιές-Συνεχείς εκκενώσεις (ΒΙΝΤΕΟ)

Πηγή: ΑΠΕ, ΕΡΤ