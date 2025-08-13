Μάχη με δεκάδες μέτωπα φωτιάς δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη την Ελλάδα, με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν να δυσκολεύουν σημαντικά τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Ανεξέλεγκτα είναι τα μέτωπα φωτιά στην Πάτρα, στην Άρτα, στη Χίο, στη Φιλιππιάδα, ενώ το πρωί νέο μέτωπο φωτιάς ξέσπασε στα Μέγαρα Αττικής. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών, η κατάσταση παρέμεινε ανεξέλεγκτη και πλέον οι ελπίδες εναποτίθενται στα εναέρια μέσα.

Το πιο δύσκολο μέτωπο είναι αυτό της Αχαϊας, όπου στην νοτιοδυτική πλευρά της Πάτρας έχουν καεί σπίτια στα Τσουκαλέικα, υπάρχουν ζημιές στα Βραχνέϊκα, δύο εργοστάσια κάηκαν στη βιομηχανική περιοχή, πολλά σπίτια έχουν καεί στα Μοιρέικα και άλλα χωριά, το Αχαϊκό κινδύνευσε, η φωτιά πέρασε από την Καμενίτσα, έκαψε σπίτια και πέρασε στην Αλισσό. Εκκενώθηκε η Ανω Αχαϊα, έγιναν καταστροφές μέχρι και σε επιχειρήσεις στα Καμίνια. Στη Βούντενη γίνονται εκκενώσεις σπιτιών κοντά στον Προφήτη Ηλία, ενώ οι κάτοικοι είναι στο πόδι. Η φωτιά καίει ανεξέλεγκτα.

Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες και στη Χίο, όπου καταγράφονται σοβαρές ζημιές κι αλλεπάλληλες εκκενώσεις οικισμών. Σημειώνεται πως 45 άτομα απεγκλωβίστηκαν από θαλάσσης από την περιοχή των Λιμνιών, ενώ οι οικισμοί της Αμανής και του κεφαλοχωριού της Βολισσού έχουν εγκαταλειφθεί από κατοίκους και επισκέπτες.

Δραματική είναι η κατάσταση στην Φιλιππιάδα και στα χωριά του Δήμου Ζηρού, καθώς η φωτιά έκαιγε ανεξέλεγκτη όλο το βράδυ. Οι κάτοικοι του Γυμνότοπου κλήθηκαν να εγκαταλείψουν το χωριό για δεύτερη φορά, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται και η Παλιά Φιλιππιάδα, ενώ εντολές εκκένωσης δόθηκαν και στα χωριά Γοργόμυλος, Γυμνότοπος και Τσαγκαρόπουλο.

Πηγή: ΚΥΠΕ