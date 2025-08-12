Δεκάδες φωτιές μαίνονται από το πρωί της Τρίτης στην Ελλάδα, με τις σημαντικότερες αυτή την ώρα να είναι σε Αχαΐα και Χίο, όπου γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες να σωθούν χωριά και οικισμοί.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, σήμερα εκδηλώθηκαν 63 νέες πυρκαγιές, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ενεργών μετώπων σε 106.

Η Ελλάδα έχει ήδη αιτηθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας την αποστολή τεσσάρων πυροσβεστικών αεροσκαφών.

Οι ισχυροί άνεμοι, που σε ορισμένες περιοχές φτάνουν έως και τα 9 μποφόρ, καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την κατάσβεση, ενώ οι πολίτες λαμβάνουν συνεχώς μηνύματα εκκένωσης μέσω του 112.

Στην Αχαΐα η φωτιά ξέσπασε στα Φλογεραίικα και υπάρχουν μέτωπα σε τουλάχιστον πέντε περιοχές. Εκκενώθηκαν τα Βραχναίικα και άλλες 25 περιοχές, ενώ υπάρχον 3 εγκαυματίες, καμένα σπίτια και επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερα δύσκολη χαρακτηρίζεται και η κατάσταση στη Χίο, με την πυρκαγιά να μαίνεται σε τρία μέτωπα. Από το απόγευμα της Τρίτης, το Λιμενικό απεγκλωβίζει κόσμο που βρίσκεται στις παραλίες Λήμνια και Αγία Μαρκέλα.

Ανεξέλεγκτα καίει και η φωτιά στη Ζάκυνθο όπου έχουν καταγραφεί ήδη ζημιές σε σπίτια υπήρξαν στην Αγαλά, καθώς η πυρκαγιά πέρασε μέσα από το χωριό.