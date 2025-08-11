«Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια». Με αυτά τα λόγια, εκφωνώντας τον συγκλονιστικό επικήδειό του, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς αποχαιρέτισε την κόρη του, Λένα Σαμαρά, που έφυγε από τη ζωή μόλις στα 34 της χρόνια, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της.

«Τί να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του; Τί να πει μια μητέρα που χάνει το σπλάχνο της; Τί να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο;

Τί να πω σαν πατέρας γι’ αυτή την πνοή αγάπης που γέμισε τη ζωή μας, γι’ αυτή τη μυστική αύρα καλοσύνης που συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς;», είπε συντετριμμένος ο Αντώνης Σαμαράς.

«Γι’ αυτό κι εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια», κατέληξε, κλείνοντας τον επικήδειό του κι ευχαριστώντας στη συνέχεια όλους όσους στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειάς του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Η κηδεία της Λένας Σαμαρά τελέστηκε σήμερα, Δευτέρα (11.08.25) σε κλίμα βαθιάς οδύνης στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών.

Πριν από τις 12 το μεσημέρι συγγενείς, φίλοι, σύσσωμη η πολιτική σκηνή της χώρας, αλλά και απλοί πολίτες έσπευσαν στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, για να πουν το ύστατο χαίρε στην 34χρονη κόρη του πρώην πρωθυπουργού.

Λίγο μετά τις 12:30, έφτασε στον ιερό ναό Αγίων Θεοδώρων ο Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του και μητέρα της Λένας, Γεωργία Σαμαρά, καθώς και ο αδερφός της, Κώστας Σαμαράς, που δέχτηκαν τα θερμά συλλυπητήρια πολιτών.

Φανερά συντετριμμένος ο Αντώνης Σαμαράς, χαιρέτισε με χειραψία το πλήθος κόσμου, που ήταν συγκεντρωμένο έξω από τον Ιερό Ναό, λέγοντάς του: «κουράγιο πρόεδρε».

Μεταξύ όσων παρευρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής και η σύζυγός του, Νατάσα Παζαΐτη, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο εκπρόσωπος Τύπου, Παύλος Μαρινάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, πρώην πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης, ο κουμπάρος της οικογένειας Σαμαρά, Μανώλης Μητσιάς, πλήθος βουλευτών, πρώην υπουργών και πολιτικών.

Οι δραματικές στιγμές στον Ευαγγελισμό

Για πενήντα ολόκληρα λεπτά οι γιατροί του Ευαγγελισμού, έδιναν μάχη για να κρατήσουν την Λένα Σαμαρά στη ζωή.

Όλα ξεκίνησαν όταν η κόρη του πρώην πρωθυπουργού ένιωσε έντονη αδιαθεσία και ζάλη και μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο, όπου υποβλήθηκε σε πλήρη ιατρικό έλεγχο.

Εκεί, εξετάστηκε και από νευρολόγο, ο οποίος ζήτησε τη μεταφορά της στον Ευαγγελισμό για να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις, καθώς το Σισμανόγλειο δεν διαθέτει Νευρολογική Κλινική.

Την ώρα που οι γιατροί λάμβαναν το ιατρικό της ιστορικό, η 34χρονη Λένα κατέρρευσε. Υπέστη επιληπτικό επεισόδιο και διασωληνώθηκε άμεσα.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία, υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή και εξέπνευσε στον Ευαγγελισμό.

Ποια ήταν η Λένα Σαμαρά

Κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και της συζύγου του Γεωργίας, αλλά και τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα, η Λένα Σαμαρά γεννήθηκε το 1990 στην Πύλο.

Με σπουδές στο Κολλέγιο Αθηνών και το City του Λονδίνου από όπου πήρε πτυχίο πολιτικού μηχανικού, επέλεξε να ακολουθήσει το επαγγελματικό μονοπάτι της μητέρας της, και όχι το δρόμο της πολιτικής.

Όσοι γνώριζαν την 34χρονη Λένα, είχαν μόνο τα καλύτερα λόγια να πουν, τόσο για τον λαμπερό χαρακτήρα της, όσο και για την παιδεία και τους τρόπους της. Η ίδια απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις, οι περισσότερες ωστόσο ήταν στο πλευρό του πατέρα της, για τον οποίο είχε μεγάλο θαυμασμό.

Η αδυναμία της Λένας Σαμαρά ήταν το τένις. Το 2007 είχε συμμετάσχει στην ομάδα των μαθητών του Κολλεγίου στο Heart-to-HeartPartnership Program, μια διοργάνωση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008.

Το 2009, ήταν στο πλευρό του πατέρα της όταν ανέλαβε το υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και αργότερα, όταν ο Αντώνης Σαμαράς εξελέγη στην προεδρία της Νέας Δημοκρατίας.

Επτά χρόνια μετά τη γέννηση της Λένας, Αντώνης και Γεωργία Σαμαρά απέκτησαν και έναν γιο, τον 28χρονο Κώστα.

Οι σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της

Mια από τις πολύ σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της ήταν τον Αύγουστο του 2009 όταν συνόδευσε τους γονείς της στην παράσταση «Όρνιθες» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Λένας Σαμαρά ήταν το 2019, όταν συμμετείχε στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Ευτυχία» μαζί με τους γονείς της.

Πηγή: cnn.gr