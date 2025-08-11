Το τελευταίο «αντίο» στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, αναμένεται να πουν στις 13:00 συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του πολιτικού χώρου.

Η νεκρώσιμος ακολουθία τελείται στο Ά Νεκροταφείο Αθηνών όπου προσέρχονται μεταξύ άλλων πολιτικοί φίλοι, αλλά και αντίπαλοι του Αντώνη Σαμαρά, συμπαραστεκόμενοι στους γονείς και τον αδελφό της Λένας Σαμαρά, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών, στις 7 Αυγούστου.

Έφυγε από τη ζωή ξαφνικά

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, η Λένα Σαμαρά μεταφέρθηκε το πρωί της 7ης Αυγούστου στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος, παθολόγος, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση. Δυστυχώς, όμως, κατέληξε το βράδυ της 7ης Αυγούστου.

Η Λένα Σαμαρά είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο City στο Λονδίνο, ως Πολιτικός Μηχανικός, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της Γεωργίας Κρητικού, ενώ είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών.

Η παράκληση της οικογένειας

Η οικογένεια Σαμαρά παρακάλεσε αντί στεφάνου για τη Λένα όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητες. “Αυτό θα ήθελε η Λένα μας”, ανέφεραν.

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν:

το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)

IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».

IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)

Σημειώνεται πως, η ξαφνική απώλεια της Λένας Σαμαρά προκάλεσε πανελλήνια συγκίνηση. Τα συλλυπητήρια τους στον Αντώνη και τη Γεωργία Σαμαρά εξέφρασαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασουλας, ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, πλήθος υπουργών, βουλευτών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.