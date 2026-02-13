Έπειτα από τρία χρόνια εντατικών προσπαθειών, οι επιστήμονες του California Department of Fish and Wildlife (CDFW) κατάφεραν για πρώτη φορά να εντοπίσουν και να αιχμαλωτίσουν προσωρινά μια εξαιρετικά σπάνια κόκκινη αλεπού της Sierra Nevada, σηματοδοτώντας μια σημαντική επιτυχία για την προστασία της άγριας ζωής στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, η συγκεκριμένη αλεπού εντοπίστηκε στο νότιο τμήμα της οροσειράς, σε μια περιοχή όπου το είδος θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο. Οι επιστήμονες τοποθέτησαν στο ζώο ειδικό κολάρο παρακολούθησης, το οποίο θα τους επιτρέψει να συλλέξουν πολύτιμα δεδομένα για τις μετακινήσεις, τις συνήθειες και τις ανάγκες του.

«Αυτό αποτελεί το αποκορύφωμα δέκα ετών απομακρυσμένων ερευνών με κάμερες και ανάλυση περιττωμάτων για τον προσδιορισμό της εξάπλωσης της αλεπούς στη νότια Σιέρα, καθώς και τριών ετών εντατικών προσπαθειών παγίδευσης», δήλωσε η περιβαλλοντολόγος του CDFW, Τζούλια Λόσον.





Check this out! CDFW biologists captured & GPS-collared an elusive Sierra Nevada Red Fox in the southern Sierra for the first time ever! Very little is known about this rare species & scientists are excited to learn more through tracking its movement. pic.twitter.com/zqxzsq6OKN — California Department of Fish and Wildlife (@CaliforniaDFW) February 10, 2026

Σύμφωνα με τους βιολόγους, η συγκεκριμένη επιτυχία ανοίγει τον δρόμο για βαθύτερη κατανόηση του σπάνιου αυτού υποείδους, το οποίο παραμένει ένα από τα πλέον απειλούμενα θηλαστικά της πολιτείας. Η συλλογή δεδομένων από το κολάρο αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στον σχεδιασμό στρατηγικών προστασίας και αποκατάστασης του πληθυσμού.

Οι κόκκινες αλεπούδες της Σιέρα Νεβάδα προστατεύονται ως απειλούμενο είδος βάσει του Νόμου για τα Απειλούμενα Είδη της Καλιφόρνιας, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για λιγότερα από 50 άτομα σε ολόκληρη την οροσειρά. Οι ειδικοί τονίζουν ότι κάθε νέα πληροφορία είναι κρίσιμη για την επιβίωση του είδους, σε μια περίοδο που η κλιματική αλλαγή και η ανθρώπινη δραστηριότητα ασκούν ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στα ευαίσθητα ορεινά οικοσυστήματα.



