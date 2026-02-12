Μια ανησυχητική τάση εξαφανίσεων γατών παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες σε διάφορες αστικές περιοχές, με πολίτες να εκφράζουν φόβους για οργανωμένη δράση κλεφτών ζώων.

Σύμφωνα με δημοσιεύσεις σε κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook, γάτες εξαφανίζονται καθημερινά από σπίτια, αυλές, πάρκα και σημεία όπου εθελοντές τις ταΐζουν, προκαλώντας αγανάκτηση και κινητοποίηση στην κοινότητα των φιλόζωων.

Όπως αναφέρεται, ύποπτοι δρουν με οργανωμένο τρόπο, χρησιμοποιώντας βανάκια, παγίδες και κλουβιά για να αρπάζουν τα ζώα γρήγορα και βίαια. «Καθημερινά εξαφανίζονται γάτες από σπίτια, αυλές, πάρκα και περιοχές που ταΐζουν εθελοντές», προειδοποιώντας ότι πίσω από αυτές τις κλοπές μπορεί να κρύβονται σκοποί όπως το εμπόριο ζώων, η κατανάλωσή τους (με αναφορά σε ασιατικές πρακτικές) ή ακόμη και η εξαγωγή τους στο εξωτερικό.

Γίνεται έκκληση προς τους πολίτες να κρατούν τα κατοικίδιά τους μέσα στο σπίτι, να είναι σε επαγρύπνηση και να καταγγέλλουν αμέσως οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα, σημειώνοντας πινακίδες οχημάτων, φωτογραφίες ή καταγγελίες στις αρχές. Οι αναρτήσεις δεν περιορίζόνται σε γενικές προειδοποιήσεις, αλλά πυροδοτεί μια σειρά από προσωπικές μαρτυρίες στα σχόλια, που αποκαλύπτουν την έκταση του προβλήματος.

Σημειώνεται ότι, οι αρχές δεν έχουν ακόμη σχολιάσει επίσημα το ζήτημα.

