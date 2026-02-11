Οι ιθαγενείς μέλισσες χωρίς κεντρί στον Αμαζόνιο του Περού έγιναν τα πρώτα έντομα παγκοσμίως με κατοχυρωμένα νομικά δικαιώματα, αποκτώντας το δικαίωμα να υπάρχουν και να ακμάζουν. Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο για την προστασία της φύσης, καθώς αναγνωρίζει τον καθοριστικό τους ρόλο ως βασικών επικονιαστών που διατηρούν τη βιοποικιλότητα των τροπικών δασών.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του cnn.gr, παρά τη σημασία τους, οι μέλισσες απειλούνται από την κλιματική αλλαγή, την αποψίλωση, τα φυτοφάρμακα και τον ανταγωνισμό από ευρωπαϊκές μέλισσες, ενώ γίνονται προσπάθειες να ενταχθούν στην Κόκκινη Λίστα απειλούμενων ειδών.

Η εξέλιξη αυτή προέκυψε ύστερα από εκστρατεία με επικεφαλής τη χημικό βιολόγο Ρόζα Βασκέζ Εσπινόζα, η οποία μελέτησε τις μέλισσες και το μέλι τους, ανακαλύπτοντας πλήθος μορίων με πιθανές φαρμακευτικές ιδιότητες (αντιφλεγμονώδεις, αντιιικές, αντιβακτηριακές κ.ά.). Η απόφαση χαρακτηρίζεται «σημείο καμπής» στη σχέση ανθρώπου και φύσης, καθώς αναγνωρίζει τις μέλισσες ως υποκείμενα με δικαιώματα.



