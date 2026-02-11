Υπόθεση λαθροθηρίας διερευνά η Αστυνομία στη Λάρνακα, μετά από στοιχεία που προέκυψαν εναντίον άντρα ηλικίας 35 ετών, τον οποίο μέλη του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας, της ΜΜΑΔ, εντόπισαν τα ξημερώματα σήμερα, σε περιοχή στην επαρχία Λάρνακας, να προσπαθεί να αποσπάσει άγρια πτηνά που είχαν εγκλωβιστεί σε δίκτυα παγίδευσης.

Ο 35χρονος εντοπίστηκε από τα μέλη του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας, που βρίσκονταν σε περιπολία σε περιοχή στην Τόχνη, να προσεγγίζει χωράφι όπου βρίσκονταν εγκατεστημένα δύο δίκτυα παγίδευσης άγριων πτηνών και να προσπαθεί αν αποσπάσει από τα δίκτυα, άγρια πτηνά που είχαν παγιδευτεί. Μαζί με τα δίκτυα, βρισκόταν εγκατεστημένη και μια συσκευή παραγωγής μιμητικών ήχων άγριων πτηνών, η οποία βρισκόταν σε λειτουργία.

Αφού τα μέλη της Αστυνομίας ανέκοψαν τον 35χρονο για έλεγχο, προχώρησαν στην απελευθέρωση από τα δίκτυα, τεσσάρων άγριων πτηνών, που πιστεύεται ότι πρόκειται για τσίχλες.

Ο 35χρονος οδηγήθηκε στον τοπικό Αστυνομικό Σταθμό Ζυγίου, που ανέλαβε την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.