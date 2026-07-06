Το Ισραήλ προχωρά στην προκήρυξη του πέμπτου διαγωνισμού για έρευνες φυσικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική του Ζώνη (ΑΟΖ), επιδιώκοντας να ενισχύσει τα ενεργειακά του αποθέματα και να αυξήσει τις εξαγωγές προς τις γειτονικές χώρες, αλλά και μελλοντικά προς την Ευρώπη.

Σύμφωνα με το Reuters, o Υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ, Έλι Κοέν, ανακοίνωσε ότι η νέα διαδικασία θα εξελιχθεί σε τρεις φάσεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε περίπου έναν χρόνο.



Chevron και νέες κοινοπραξίες

Στον διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετάσχουν και υφιστάμενοι ενεργειακοί κολοσσοί, όπως η Chevron, η οποία διαχειρίζεται τα δύο μεγαλύτερα ισραηλινά κοιτάσματα, το Tamar και το Leviathan, υπό την προϋπόθεση ότι θα συμμετάσχει σε κοινοπραξία.

Ο Έλι Κοέν δήλωσε ότι ο τομέας του φυσικού αερίου έχει αποδείξει τη μεγάλη οικονομική του αξία, ενώ υπογράμμισε ότι οι εξαγωγές προς την Αίγυπτο και την Ιορδανία συμβάλλουν και στη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας.

Καθυστέρηση λόγω πολέμου

Παρότι ο διαγωνισμός ήταν έτοιμος εδώ και μήνες, η προκήρυξή του καθυστέρησε εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό υπουργό, οι πρόσφατες εξελίξεις στις σχέσεις Ισραήλ–Λιβάνου δημιουργούν πλέον ευνοϊκότερο περιβάλλον, το οποίο μπορεί να προσελκύσει περισσότερες διεθνείς ενεργειακές εταιρείες.

Εκτιμήσεις για ακόμη 400 δισ. κυβικά μέτρα

Ο Επίτροπος Πετρελαίου του Ισραήλ, Τσεν Μπαρ Γιόσεφ, εκτίμησε ότι στα ισραηλινά θαλάσσια οικόπεδα ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη περίπου 400 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) φυσικού αερίου που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί.

Σήμερα το Ισραήλ καταναλώνει περίπου 14 bcm φυσικού αερίου ετησίως, ενώ άλλα 14 bcm εξάγονται, κυρίως προς την Αίγυπτο και την Ιορδανία.

Το κοίτασμα Leviathan, που βρίσκεται περίπου 130 χιλιόμετρα ανοικτά των ισραηλινών ακτών, διαθέτει εκτιμώμενα αποθέματα περίπου 600 bcm, αποτελώντας το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου της χώρας.

Βλέπει Ευρώπη, αλλά λείπουν οι υποδομές

Ο Τσεν Μπαρ Γιόσεφ ανέφερε ότι εξακολουθεί να υπάρχει έντονο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για ισραηλινό φυσικό αέριο, ωστόσο επισήμανε ότι σήμερα δεν υπάρχει αγωγός που να επιτρέπει την απευθείας μεταφορά του στην ευρωπαϊκή αγορά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα σημερινά αποθέματα δεν επαρκούν για σημαντικές εξαγωγές προς την Ευρώπη, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει εάν οι νέες γεωτρήσεις οδηγήσουν σε μεγάλες ανακαλύψεις φυσικού αερίου.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς νέα ενεργειακά ευρήματα θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον ενεργειακό σχεδιασμό της περιοχής και τις προοπτικές συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και των ευρωπαϊκών αγορών.



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