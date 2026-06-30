Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κατάρ, αναφέρει πως η QatarEnergy υπέγραψε τη Διακήρυξη Εμπορικής Ανακάλυψης για το Τεμάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη των υπεράκτιων ενεργειακών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας και την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Υπουργός Ενέργειας του Κατάρ και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της QatarEnergy, Σαάντ Σερίντα Αλ Κάαμπι, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου της Κύπρου. Παράλληλα, ευχαρίστησε την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη στρατηγική εταίρο ExxonMobil για τη συνεργασία και τη στήριξή τους.

Η διακήρυξη αφορά τα κοιτάσματα Γλαύκος και Πήγασος στο Τεμάχιο 10 και αποτυπώνει τη στενή συνεργασία μεταξύ της QatarEnergy, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ExxonMobil. Σύμφωνα με την εταιρεία, η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη μεταξύ τους σχέση, βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη μακροπρόθεσμη συνεργασία.

Με βάση τη συμφωνία, τα τρία μέρη θα συνεργαστούν για την προώθηση των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων, καθώς και για τον σχεδιασμό της ανάπτυξης και της μελλοντικής παραγωγής του Τεμαχίου 10.

Παράλληλα, η QatarEnergy και η ExxonMobil επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για στενό συντονισμό στην ανάπτυξη του έργου, ενώ θα διερευνήσουν και το ευρύτερο δυναμικό της περιοχής για μελλοντικές ερευνητικές δραστηριότητες.

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