Η Κυπριακή Δημοκρατία, η ExxonMobil και η QatarEnergy υπέγραψαν την Τρίτη δήλωση εμπορευσιμότητας για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου «Γλαύκος» και «Πήγασος», καθώς και δήλωση για τη συνέχιση της συνεργασίας τους, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, να μιλά για «ορόσημο στρατηγικής σημασίας» και τον Υπουργό Ενέργειας, Μιχάλη Δαμιανό, να επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Κύπρου στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής και προσφέρει νέα ώθηση στον αυξανόμενο ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου ως αναδυόμενου ενεργειακού κόμβου.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε δεχθεί στελέχη της ExxonMobil και της QatarEnergy στο Προεδρικό Μέγαρο.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής που ακολούθησε, ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι το ενδιαφέρον της Exxon για τα Τεμάχια 4 και 10Α αποτελεί μια ακόμη ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στο ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου και στην αξιοπιστία της χώρας ως αξιόπιστου ενεργειακού εταίρου.

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος Εξερευνήσεων και Νέων Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της ExxonMobil, John Ardill, δήλωσε ότι η εταιρεία προβλέπει ότι η τελική επενδυτική απόφαση για τα κοιτάσματα «Γλαύκος» και «Πήγασος» θα ληφθεί το 2029 και η έναρξη της παραγωγής θα πραγματοποιηθεί το 2033.

Όσον αφορά την ευρύτερη εξερεύνηση στα Τεμάχια 4 και 10A, ανέφερε ότι το πρώτο βήμα θα είναι η επανεπεξεργασία ορισμένων υφιστάμενων σεισμικών δεδομένων για τη βελτίωση της εικόνας, κάτι που στη συνέχεια θα συμβάλει στη διαμόρφωση του καταλόγου προοπτικών και της πιθανής πορείας προς τη γεώτρηση, «αλλά έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε προτού να είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε γεωτρήσεις στα εν λόγω τεμάχια».

Στην ομιλία του, ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι η υπογραφή αυτής της δήλωσης αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τις έρευνες υδρογονανθράκων στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), που επιβεβαιώνει τόσο το σημαντικό δυναμικό της όσο και την κοινή προσήλωση στην υπεύθυνη ανάπτυξη των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στο Τεμάχιο 10.

Καλωσορίζοντας τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil, John Ardill, τον Προϊστάμενο Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) της ExxonMobil, Peter Clarke, καθώς και τον Διευθυντή Διεθνών Δραστηριοτήτων Εξερεύνησης και Παραγωγής Υδρογονανθράκων της QatarEnergy, Ali Abdulla Al-Mana, ο Υπουργός τους ευχαρίστησε για εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων που είχαν νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και εξέφρασε την εκτίμησή του για τη διαχρονικά άριστη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί.

«Οι ανακαλύψεις “Γλαύκος” και “Πήγασος” αποτελούν από τις σημαντικότερες επιτυχίες του κυπριακού ενεργειακού προγράμματος. H σημερινή δε κήρυξή τους ως εμπορεύσιμων σηματοδοτεί τη μετάβαση στην επόμενη φάση ανάπτυξής τους, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του πολύτιμου αυτού ενεργειακού δυναμικού. Παράλληλα, ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Κύπρου στον περιφερειακό ενεργειακό χάρτη και προσδίδει νέα ώθηση στον αναδυόμενο ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου ως ενεργειακού κόμβου», συνέχισε ο Υπουργός.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θεωρεί ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το ενδιαφέρον που έχει εκδηλώσει η κοινοπραξία για νέες ερευνητικές ευκαιρίες στην ΑΟΖ της χώρας. «To ενδιαφέρον για αδειοδότηση στα Τεμάχια 4 και 10Α συνιστά ακόμη μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς το κυπριακό ενεργειακό πρόγραμμα, την αξιοπιστία της Κύπρου ως ενεργειακού εταίρου και τις προοπτικές περαιτέρω διεύρυνσης της επιτυχημένης συνεργασίας μας», τόνισε.

«Κοιτώντας προς το μέλλον, προσβλέπουμε στη συνέχιση της κοινής μας πορείας με το ίδιο πνεύμα εμπιστοσύνης, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, προς όφελος όχι μόνο της Κυπριακής Δημοκρατίας και των αδειούχων μας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο κ. Ardill δήλωσε ότι η σημερινή ημέρα είναι πολύ σημαντική για την Κύπρο και την επένδυση της Exxon στον τομέα της ενέργειας.

«Αποτελεί το αποκορύφωμα οκτώ ετών εργασίας, από την ανάθεση των τεμαχίων το 2017, την ανακάλυψη το 2019, τη δεύτερη ανακάλυψη πέρυσι, οπότε με όλα αυτά στο ενεργητικό μας, τώρα φτάνουμε στο δεύτερο ορόσημο. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε την επιτυχία της εξερεύνησης και αυτό το ορόσημο της κήρυξη εμπορευσιμότητας. Αυτό μας μεταφέρει πραγματικά από την αναζήτηση ενέργειας στην ανάπτυξη ενέργειας, κάτι που αποτελεί ένα θεμελιωδώς διαφορετικό βήμα, και βρίσκεται εδώ ολόκληρη την ομάδα που θα βοηθήσει στην υλοποίησή του», συνέχισε.

Πρόσθεσε ότι η ιδέα ενός ευρωπαϊκού ενεργειακού κόμβου υλοποιείται όταν αρχίζουν να ρέουν τα κοιτάσματα, «και αυτό είναι που ήρθαμε να ξεκινήσουμε σήμερα, οπότε πρόκειται για μια πολύ ιστορική στιγμή».

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, ο Αντιπρόεδρος της Exxon δήλωσε ότι η εταιρεία έχει σημειώσει επιτυχία στο τεμάχιο 10 και επιθυμεί να την επεκτείνει.

«Έχουμε παρουσία στην Κύπρο, την Αίγυπτο και την Ελλάδα, πραγματοποιώντας γεωτρήσεις και στις τρεις χώρες, οπότε, κοιτώντας στο εγγύς μέλλον, θα πραγματοποιήσουμε και πάλι γεωτρήσεις στην Κύπρο στα τέλη του τρέχοντος έτους στο πλαίσιο του προγράμματος αξιολόγησης “Πήγασος”. Όπως ανέφερε ο Yπουργός, θα επεκτείνουμε την έκταση των περιοχών εξερεύνησης ώστε να συμπεριλάβουμε το τεμάχιο 4 και το τεμάχιο 10A και θα συνεχίσουμε να αναζητούμε επιπλέον πόρους», εξήγησε.

«Η δυνατότητα να συνεργαστούμε για την κατασκευή της υποδομής στο τεμάχιο 10 επιτρέπει την ανάπτυξη επιπλέον κοιτασμάτων και αυτό αποτελεί πραγματικά την αρχή για την αξιοποίηση του φυσικού αερίου της Κύπρου και την έναρξη της ροής αυτών των κοιτασμάτων προς όφελος της Κύπρου», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι «αυτή είναι μια εξαιρετικά σημαντική ημέρα για όλους μας, αποτέλεσμα πολύ σκληρής δουλειάς για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Είμαστε ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε εδώ σήμερα, σε αυτό το σημαντικό σημείο, αυτή τη στιγμή για την ExxonMobil».

«Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για αυτό το ορόσημο, καθώς και για την πολύ ισχυρή συνεργασία μας με την Qatar Energy. Είμαστε ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε εδώ και που συμμετέχουμε σε αυτή τη σημαντική ημέρα», κατέληξε.

Ερωτηθείς μετά την τελετή υπογραφής σχετικά με τα διάφορα σενάρια που εξετάζει η Exxon, ο κ. Ardill είπε ότι η ανακάλυψη φυσικού αερίου είναι εξαιρετική εξέλιξη, ωστόσο η ανάπτυξή του απαιτεί περισσότερο χρόνο από ό,τι πιστεύει ο περισσότερος κόσμος.

«Ανακαλύψαμε το κοίτασμα “Γλαύκος” το 2019, το “Πήγασος” πέρυσι και πραγματοποιούμε διερευνητικές γεωτρήσεις για να κατανοήσουμε το υπέδαφος, κάτι που μας επιτρέπει τώρα με επαρκή αυτοπεποίθηση να προχωρήσουμε προς την κήρυξη εμπορευσιμότητας. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ορόσημο, το οποίο επιτυγχάνουμε σε στενή συνεργασία με την κυβέρνηση, με την υποστήριξη του Υπουργού και του Προέδρου της Δημοκρατίας», συνέχισε.

«Αυτό μας οδηγεί στη συνέχεια σε μια πορεία, με κάποιες επιπλέον γεωτρήσεις στο τέλος του τρέχοντος έτους για να συγκεντρώσουμε τις τελευταίες πληροφορίες. Στη συνέχεια, θα προχωρήσουμε σε αυτό που ονομάζεται αρχική φάση μηχανικής μελέτης και σχεδιασμού, όπου θα σχεδιάσουμε την εγκατάσταση, και το επόμενο βήμα είναι η τελική επενδυτική απόφαση, η οποία προβλέπουμε ότι θα ληφθεί το 2029», είπε.

Αυτή, σημείωσε, «αποτελεί κρίσιμο στάδιο για την πραγματοποίηση της μοντελοποίησης του υπεδάφους, των μηχανικών εργασιών, και στη συνέχεια τη λήψη της επενδυτικής απόφασης και την κατασκευή της εγκατάστασης, ενώ προβλέπουμε την έναρξη της παραγωγής το 2033», προσθέτοντας ότι κατά τον καθορισμό αυτών των χρονοδιαγραμμάτων, γίνεται πάντα προσπάθεια να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα. «Έχουμε δεσμευτεί για το 2033, αλλά ελπίζουμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα», είπε.

Ερωτηθείς αν εξετάζεται η κατασκευή χερσαίας εγκατάστασης ή αν το φυσικό αέριο θα διοχετευθεί στην Αίγυπτο, ο Αντιπρόεδρος της Exxon ανέφερε ότι προς το παρόν εξετάζουν όλους τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν αυτά τα κοιτάσματα.

«Εξετάζουμε και διαφορετικές προτάσεις που περιλαμβάνουν μια εγκατάσταση στην Κύπρο με αγωγό σύνδεσης προς την Αίγυπτο. Υπάρχουν επίσης υπάρχουσες εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου, εγκαταστάσεις LNG που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Μια εναλλακτική πρόταση είναι το πλωτό LNG, όπου όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται σε πλωτό σκάφος, κάτι που συνήθως είναι πιο απαιτητικό από πλευράς κόστους», εξήγησε.

«Στη συνέχεια, αν διαθέτεις πολύ μεγάλους πόρους, μπορείς να κατασκευάσεις χερσαίες μονάδες LNG, όπως υπάρχουν σήμερα στο Κατάρ, αλλά αυτό απαιτεί μεγαλύτερους πόρους από ό,τι έχουμε εντοπίσει μέχρι σήμερα εδώ. Επομένως, η επικρατέστερη ιδέα είναι πιθανώς ένας αγωγός σύνδεσης με την Αίγυπτο, δεδομένης της υποδομής και όλων όσων έχετε δει μεταξύ της κυπριακής και της αιγυπτιακής κυβέρνησης, τα οποία μας δίνουν μεγάλη εμπιστοσύνη ότι υπάρχει καλό επίπεδου συντονισμού μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, καθώς και τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί για την αξιοποίηση αυτής της ιδέας του ενεργειακού κόμβου της Ανατολικής Μεσογείου», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς πότε θα ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις στα τεμάχια 4 και 10A, το ανώτερο στέλεχος της Exxon ανέφερε ότι έχουν ήδη συνάψει σύμβαση για ένα γεωτρύπανο. «Αναμένουμε την παράδοση του γεωτρύπανου προς το τέλος του έτους, ίσως τον Δεκέμβριο, υπό την προϋπόθεση ότι θα απελευθερωθεί από τις τρέχουσες εργασίες του. Η πρώτη γεώτρηση θα πραγματοποιηθεί στο τεμάχιο 10, όπου διαθέτουμε πηγάδια εξόρυξης τα οποία σχεδιάζουμε αυτή τη στιγμή και για τα οποία εκδίδονται οι άδειες, και αυτό είναι καθοριστικό για τη συλλογή των πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με το “Πήγασος”, κάτι που αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη μοντελοποίηση του υπεδάφους. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε», ανέφερε στη συνέχεια.

Όσον αφορά την ευρύτερη εξερεύνηση στα Τμήματα 4 και 10Α, ανέφερε ότι το πρώτο βήμα θα είναι η επανεπεξεργασία ορισμένων υφιστάμενων σεισμικών δεδομένων για τη βελτίωση της εικόνας, κάτι που στη συνέχεια θα συμβάλει στη διαμόρφωση του καταλόγου προοπτικών και της πιθανής πορείας προς τη γεώτρηση, «αλλά έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε προτού να είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε γεωτρήσεις σε αυτά τα τμήματα».

«Υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης και των επενδυτών για να πραγματοποιήσουμε αυτές τις ανακαλύψεις και εργαζόμαστε επιμελώς για να αρχίσει η ροή του φυσικού αερίου προς όφελος του λαού της Κύπρου. Αυτό συνεισφέρει τόσο από πλευράς εσόδων όσο και ενεργειακής ασφάλειας, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό», τόνισε, επαναλαμβάνοντας ότι το 2033 θα είναι η χρονιά κατά την οποία αναμένεται να αρχίσει η ροή του φυσικού αερίου και θα επιτευχθεί η ενεργειακή ασφάλεια.

Σε δικές του δηλώσεις, ο κ. Δαμιανός είπε ότι προχωρά η τελική επενδυτική απόφαση (FID) του κοιτάσματος «Κρόνος», ενώ προχωρά το κοίτασμα «Αφροδίτη», καθώς και τα τεμάχια της Exxon.

«Το επόμενο στάδιο θα είναι ένας επόμενος γύρος αδειοδότησης, ενδεχομένως μέσα στα επόμενα ένα με δύο χρόνια, εκεί που θα ληφθούν αποφάσεις, όταν θα έχουμε τελειώσει με αυτά που έχουμε ξεκινήσει αυτή την περίοδο», συμπλήρωσε.

Οι συνομιλίες με το Ισραήλ βρίσκονται σε «πολύ προχωρημένο στάδιο»

Ερωτηθείς αν υπάρχει κάτι νεότερο σε σχέση με το κοίτασμα «Αφροδίτη», το τελευταίο διάστημα, ο Υπουργός είπε ότι τρέχει με βάση το χρονοδιάγραμμα. «Προχωράμε με το FID περί τον Δεκέμβριο-Ιανουάριο και εντός έξι με δώδεκα μηνών θα είναι η τελική επενδυτική απόφαση, εντός του 2027», σημείωσε.

Σε ερώτηση αν θα επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τώρα που τελειώνει και ο πόλεμος, για το κοίτασμα «Ισάι», ο κ. Δαμιανός είπε ότι οι διαπραγματεύσεις είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο.

«Έγινε για μια καλή συνάντηση χθες στο Υπουργείο εδώ στη Λευκωσία, όπου συμφωνήθηκαν σημαντικοί εμπορικοί όροι, απομένουν κάποια νομικά, οπότε προχωρούμε κλείνοντας αρκετές από τις εκκρεμότητες, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα ευελπιστούμε ότι θα το κλείσουμε», κατέληξε.

Η Κύπρος εισέρχεται σε νέα φάση στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων, λέει ο ΠτΔ

Υποδεχόμενος νωρίτερα σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο την αντιπροσωπεία της ExxonMobil και της Qatar Energy, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δήλωσε ότι «είμαστε ενθουσιασμένοι για τις σημερινές ανακοινώσεις. Είναι ξεκάθαρη απόδειξη και ψήφος εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της ΑΟΖ της Κύπρου, αλλά και για τις προοπτικές της Ανατολικής Μεσογείου να αναπτυχθεί ως πιθανός ενεργειακός διάδρομος για την Ευρώπη. Προσβλέπουμε σε ακόμη πιο θετικές ανακοινώσεις στο εγγύς μέλλον».

Πρόσθεσε ότι θα συζητήσουν συγκεκριμένα για επιπλέον τεμάχια και εξέφρασε την ελπίδα ότι σύντομα θα βρίσκονται σε θέση να κάνουν ανακοινώσεις.

«Για μας το ότι η ExxonMobil και η Qatar Petroleum δραστηριοποιούνται στην ΑΟΖ μας είναι από τις πιο σημαντικές εξελίξεις και πρέπει να επαινέσω δημοσίως τη δουλειά σας, τον επαγγελματισμό σας, την ηγεσία σας στον τομέα της ενέργειας, και είμαστε πολύ χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι που εργαζόμαστε μαζί σας», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος της ExxonMobil ανέφερε ότι ήταν μια μακρά πορεία από το 2017 για την εταιρεία, σημειώνοντας ότι ποτέ δεν είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν αποτελέσματα, ενώ εδώ υπήρξαν δύο κοιτάσματα, κάτι υπέροχο για την Κύπρο, όπως είπε, σημειώνοντας πως η επόμενη πρόκληση είναι να αναπτυχθούν τα κοιτάσματα. «Το έργο ήταν πολύ επιτυχές για όλους τους εμπλεκόμενους», πρόσθεσε.

Σε ανάρτησή του στο X μετά την τελετή υπογραφής, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η Κύπρος εισέρχεται σε μια νέα φάση στην ανάπτυξη των πόρων φυσικού αερίου της εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Η σημερινή υπογραφή της Δήλωσης Εμπορευσιμότητας για τα κοιτάσματα “Γλαύκος” και “Πήγασος” αποτελεί ορόσημο στρατηγικής σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία και ένα αποφασιστικό βήμα προς τα εμπρός για την υλοποίηση της εθνικής μας ενεργειακής στρατηγικής. Αποτελεί επίσης ένα σημαντικό βήμα προς την καθιέρωση της Ανατολικής Μεσογείου ως αξιόπιστου εναλλακτικού ενεργειακού διαδρόμου για την Ευρώπη», συνέχισε.

Πρόσθεσε ότι η υπογραφή επιβεβαιώνει περαιτέρω το σημαντικό δυναμικό της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου, σηματοδοτεί τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης των ανακαλύψεων στο Τεμάχιο 10 και αναδεικνύει τις ευκαιρίες που ανοίγονται για την κυπριακή οικονομία, την ενεργειακή ασφάλεια, τις επενδύσεις και την περαιτέρω ενίσχυση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας.

Επιπλέον, σημείωσε ότι οι προχωρημένες συζητήσεις με την κοινοπραξία ExxonMobil–QatarEnergy σχετικά με τα Τεμάχια 4 και 10A προχωρούν προς την επιτυχή ολοκλήρωσή τους, αξιοποιώντας τη σημαντική πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί και ανοίγοντας νέες ευκαιρίες για την Κυπριακή Δημοκρατία.

«Μέσω αξιόπιστων συνεργασιών με κορυφαίες διεθνείς ενεργειακές εταιρείες, όπως η ExxonMobil και η QatarEnergy, η χώρα μας συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της ως αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος, πυλώνας σταθερότητας και συνεργασίας, καθώς και γέφυρα μεταξύ της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης, συμβάλλοντας στην περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, στη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού και στους ευρύτερους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ