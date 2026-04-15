Η ExxonMobil προχωρά στα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη των υπεράκτιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Κύπρο, μετά τις ανακαλύψεις στα πεδία Γλαύκος και Πήγασος, σηματοδοτώντας πιθανή μετάβαση από το στάδιο της έρευνας σε αυτό της αξιοποίησης.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας επικεντρώνονται στο Τεμάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ, όπου οι ανακαλύψεις «Γλαύκος» και «Πήγασος» είχαν αρχικά αξιολογηθεί θετικά, αφήνοντας ανοικτό το ερώτημα κατά πόσο θα μπορούσαν να προχωρήσουν πέρα από το στάδιο της διερευνητικής γεώτρησης.

Το εμπόδιο αυτό φαίνεται πλέον να αίρεται, καθώς η αρμόδια ενεργειακή ρυθμιστική αρχή της Κύπρου έκρινε το κοίτασμα «Πήγασος» ως εμπορικά βιώσιμο. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι το εύρημα μπορεί να αναπτυχθεί με βάση τα υφιστάμενα περιβαλλοντικά και τεχνικά δεδομένα, ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντική παραγωγή.

Παράλληλα, το κοίτασμα «Γλαύκος» εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα του χαρτοφυλακίου της εταιρείας στην περιοχή, με τα δύο πεδία να υποδεικνύουν την ύπαρξη ευρύτερου δυναμικού αποθεμάτων στην κυπριακή ΑΟΖ.

Τα επόμενα βήματα

Μετά την επιβεβαίωση της εμπορικής βιωσιμότητας, η ExxonMobil εισέρχεται σε φάση λεπτομερούς σχεδιασμού για την ανάπτυξη του κοιτάσματος «Πήγασος». Σύμφωνα με την Energies Media η διαδικασία περιλαμβάνει τον καθορισμό υποδομών και των μεθόδων παραγωγής φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η εταιρεία επεξεργάζεται σχέδια για ένα μεγάλης κλίμακας έργο, με τον σχεδιασμό να αποτελεί κρίσιμο στάδιο πριν από τη λήψη τελικής επενδυτικής απόφασης. Όπως συμβαίνει συνήθως σε υπεράκτια έργα, τα χρονοδιαγράμματα παραμένουν πολυετή.

Ενίσχυση του ρόλου της Κύπρου στην ενέργεια

Οι εξελίξεις ενισχύουν τη θέση της Κύπρου στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Τα κοιτάσματα «Γλαύκος» και «Πήγασος» δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως μεμονωμένες ανακαλύψεις, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων.

Η μετάβαση αυτή σηματοδοτεί τη στροφή της ExxonMobil από τη φάση της επιτυχούς εξερεύνησης στον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό, με τρεις βασικούς άξονες: εμπορική βιωσιμότητα, τεχνική υλοποίηση και περιφερειακή ενεργειακή σημασία.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η ανάπτυξη των κοιτασμάτων αυτών ενδέχεται να επηρεάσει τις ισορροπίες στην ενεργειακή τροφοδοσία της περιοχής, καθώς και την ένταξη νέων πηγών φυσικού αερίου στα διεθνή δίκτυα διανομής.



