Η Ευρωπαϊκή Ένωση Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E) ξεκαθαρίζει με επίσημη ανακοίνωση ότι δεν θα συμπεριλάβει στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου (TYNDP) οποιοδήποτε έργο προτείνεται ή αναπτύσσεται χωρίς τη συγκατάθεση του Κυπριακού Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (Cyprus TSO), ο οποίος είναι ο μόνος πιστοποιημένος διαχειριστής για ολόκληρο το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην ανακοίνωση, που δημοσιοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2026, η ENTSO-E επισημαίνει ότι το μοναδικό έργο διασύνδεσης που περιλαμβάνεται ήδη στο ευρωπαϊκό σχέδιο είναι ο «Great Sea Interconnector», το οποίο πληροί πλήρως τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού δικαίου (Κανονισμός ΕΕ 2022/869).

Ο οργανισμός υπενθυμίζει ότι δεν λειτουργεί ως αρμόδια αρχή αδειοδότησης, αλλά έχει την ευθύνη κατάρτισης του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάπτυξης της ηλεκτρικής υποδομής, με στόχο την ασφαλή και οικονομικά αποδοτική ενεργειακή μετάβαση.

Η θέση της ENTSO-E έρχεται ως απάντηση σε πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις σε τουρκικά και τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης σχετικά με πιθανή πρόσθετη διασύνδεση ηλεκτρισμού με την Κύπρο. Η ανακοίνωση τονίζει ότι οποιοδήποτε τέτοιο έργο πρέπει να έχει τη ρητή έγκριση του Cyprus TSO, ο οποίος είναι ο μοναδικός νόμιμος διαχειριστής σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο.



«Η ENTSO-E παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση διαφάνειας, ακρίβειας και συνέπειας σε όλα τα θέματα που αφορούν τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό της ηλεκτρικής υποδομής», καταλήγει η επίσημη ανακοίνωση.



