Εξελίξεις προκύπτουν σχετικά με την σοβαρή καταγγελία ενάντια σε ειδικό Αστυνομικό που φέρεται να εξαπέλεισε απειλές εναντίον της ζωής της συζύγου του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στα πλαίσια των ερευνών, το συγκεκριμένο πρόσωπο τέθηκε σε διαθεσιμότητα, μετά από οδηγίες του Αρχηγού Θέμιστου Αρναούτη.





Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ειδικός Αστυνομικός ο οποίος εργάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, φέρεται να απείλησε τη γυναίκα του ότι θα την σκοτώσει.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας.





