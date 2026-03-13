Σημαντική εξέλιξη για το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί η ανάθεση από τη Chevron Cyprus Limited – θυγατρική της αμερικανικής Chevron – συμβολαίου Front-End Engineering Design (FEED) στην διεθνή εταιρεία μηχανικών Worley για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Αφροδίτη» στην κυπριακή ΑΟΖ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Worley, η ανάθεση αφορά υπηρεσίες μηχανικού σχεδιασμού και προμήθειας εξοπλισμού για το έργο ανάπτυξης του κοιτάσματος, επεκτείνοντας τη συνεργασία των δύο εταιρειών μετά την ολοκλήρωση των εργασιών pre-FEED και bridging phase το 2025.

H Αφροδίτη αποτελεί το πρώτο υπεράκτιο έργο παραγωγής φυσικού αερίου στην Κυπριακή ΑΟΖ , γεγονός που του προσδίδει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία τόσο για τη χώρα όσο και για την ευρύτερη ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Το εύρος των εργασιών

Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Worley θα αναλάβει τον μηχανικό σχεδιασμό για ολόκληρη την ανάπτυξη του κοιτάσματος.

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες θα καλύπτουν:

Υποθαλάσσια συστήματα παραγωγής (subsea production systems)

Πλωτή μονάδα παραγωγής (Floating Production Unit – FPU)

Αγωγό εξαγωγής φυσικού αερίου

Χερσαίες εγκαταστάσεις υποδοχής και επεξεργασίας

Παράλληλα, η εταιρεία θα διαχειριστεί τις προμήθειες εξοπλισμού για την πλωτή μονάδα παραγωγής καθώς και για τις χερσαίες εγκαταστάσεις.

Η σύμβαση θα υλοποιηθεί με μοντέλο αποζημιούμενων υπηρεσιών μηχανικού και προμηθειών, το οποίο επιτρέπει ευελιξία στην κατανομή πόρων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του έργου.

Διεθνής συνεργασία για την υλοποίηση

Για την εκτέλεση των εργασιών FEED, η Worley θα αξιοποιήσει το Global Integrated Delivery model, το οποίο επιτρέπει τη συνεργασία ομάδων μηχανικών σε διάφορες χώρες.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ειδικοί από πέντε διαφορετικές χώρες θα συμμετέχουν στο έργο, διασφαλίζοντας πρόσβαση σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία και υψηλά πρότυπα υλοποίησης για ένα σύνθετο υπεράκτιο ενεργειακό έργο.

Χρονοδιάγραμμα του έργου

Η Worley συμμετέχει στο έργο από το 2025, όταν ολοκλήρωσε τις προκαταρκτικές φάσεις σχεδιασμού.

Το νέο συμβόλαιο FEED αποτελεί το επόμενο στάδιο ανάπτυξης του κοιτάσματος.

Η ολοκλήρωση του FEED αναμένεται μέχρι Δεκέμβριο 2026

Στόχος για πρώτη παραγωγή φυσικού αερίου το 2032

Στρατηγικής σημασίας έργο για την Κύπρο

Η ανάπτυξη του κοιτάσματος «Αφροδίτη» θεωρείται ορόσημο για την ενεργειακή στρατηγική της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς θα ανοίξει τον δρόμο για αξιοποίηση των υπεράκτιων αποθεμάτων φυσικού αερίου της χώρας.

Παράλληλα, το έργο αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ανατολικής Μεσογείου και στην ανάπτυξη περιφερειακών ενεργειακών υποδομών.

Δήλωση του CEO της Worley

Ο διευθύνων σύμβουλος της Worley, Chris Ashton, δήλωσε ότι η εταιρεία είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που συνεχίζει τη συνεργασία της με τη Chevron.

Όπως ανέφερε, η Worley θα αξιοποιήσει την παγκόσμια εμπειρία της στην ανάπτυξη έργων φυσικού αερίου και τις ολοκληρωμένες τεχνικές δυνατότητές της για να στηρίξει την πρόοδο του έργου.

Ενίσχυση παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο

Το συμβόλαιο για το κοίτασμα «Αφροδίτη» ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της Worley στον ενεργειακό τομέα της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς η εταιρεία συμμετέχει σε μεγάλα έργα υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Η ανάπτυξη του κοιτάσματος αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά έργα της Κύπρου τα επόμενα χρόνια.