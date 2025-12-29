Σε μια σημαντική εξέλιξη για τον ενεργειακό τομέα της Ανατολικής Μεσογείου, οι εταίροι του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Αφροδίτη» στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου ενέκριναν προϋπολογισμό ύψους περίπου 105,7 εκατομμυρίων δολαρίων για την έναρξη της φάσης προκαταρκτικής μηχανικής και σχεδιασμού (Front-End Engineering and Design - FEED). Η απόφαση αυτή, που ελήφθη στις 22 Δεκεμβρίου 2025, ανοίγει τον δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη του κοιτάσματος, το οποίο θεωρείται κλειδί για την ενεργειακή ανεξαρτησία της Κύπρου και την οικονομική της ανάκαμψη.

Το κοίτασμα «Αφροδίτη», που βρίσκεται στο Τεμάχιο 12 της κυπριακής ΑΟΖ, περίπου 160 χιλιόμετρα νότια της Λεμεσού και σε βάθος 1.700 μέτρων, ανακαλύφθηκε το 2011 από την γεώτρηση A-1 και επιβεβαιώθηκε το 2013 με την γεώτρηση A-2. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, διαθέτει περίπου 98 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) επιβεβαιωμένων αποθεμάτων, με πιθανότητα επιπλέον 26 bcm προοπτικών πόρων. Η θέση του, μόλις 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του γιγαντιαίου κοιτάσματος «Λεβιάθαν» του Ισραήλ, το καθιστά στρατηγικής σημασίας για την περιοχή.





Οι κύριοι εταίροι στην κοινοπραξία είναι η Chevron Cyprus (θυγατρική της αμερικανικής Chevron, που λειτουργεί ως χειριστής), η BG Cyprus (μέρος της Shell) και η NewMed Energy. Στην ανάπτυξη εμπλέκονται επίσης η κυβέρνηση της Κύπρου, η Κυπριακή Εταιρεία Υδρογονανθράκων (CHC), καθώς και η κυβέρνηση της Αιγύπτου και η Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS), ιδιαίτερα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για εξαγωγές αερίου. Η Chevron κατέχει το 35% των μεριδίων, η Shell άλλο 35% και η NewMed Energy το 30%, σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές.

Το αναθεωρημένο σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής προβλέπει την εξόρυξη και επεξεργασία φυσικού αερίου μέσω τεσσάρων πηγαδιών, συνδεδεμένων με μια πλωτή μονάδα παραγωγής (Floating Production Unit - FPU) ακριβώς πάνω από το κοίτασμα. Η μονάδα θα έχει ονομαστική μέγιστη παραγωγική ικανότητα περίπου 800 εκατομμυρίων κυβικών ποδιών (MMcf) αερίου την ημέρα. Οι εταίροι προχωρούν σε διαπραγματεύσεις για την εξαγωγή του αερίου στην Αίγυπτο, με στόχο την υπογραφή δεσμευτικών συμφωνιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2026 ανέρχεται σε περίπου 111,5 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένης της φάσης FEED για τα συστήματα παραγωγής και τις υποδομές μεταφοράς. Η πρόοδος αυτή έρχεται μετά από τροποποιήσεις στο σχέδιο ανάπτυξης και στο συμβόλαιο μοιρασμού παραγωγής (PSC), οι οποίες εγκρίθηκαν νωρίτερα το 2025, αποτρέποντας πιθανή λήξη της σύμβασης. Η φάση FEED αναμένεται να οδηγήσει σε τελική επενδυτική απόφαση (FID), ενισχύοντας τις προοπτικές για εμπορική εκμετάλλευση.

Η ανάπτυξη του «Αφροδίτη» αναμένεται να έχει μετασχηματιστικό αντίκτυπο στην Κύπρο, παρόμοιο με αυτό των κοιτασμάτων «Ταμάρ» και «Λεβιάθαν» στο Ισραήλ.

Η Chevron, ως χειριστής, έχει δεσμευτεί για την προώθηση του έργου, ενώ η NewMed Energy, σε ανακοίνωσή της, χαρακτήρισε την απόφαση «σημαντικό βήμα» προς την υλοποίηση. Με την Ευρώπη να αναζητά εναλλακτικές πηγές ενέργειας μετά την κρίση του 2022, το «Αφροδίτη» θα μπορούσε να συμβάλει στην περιφερειακή σταθερότητα και διαφοροποίηση προμηθειών.