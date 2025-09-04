Με ένα μακροσκελέστατο δελτίο Τύπου η κινεζική κοινοπραξία CPP-METRON Consortium Ltd, απαντά στις επικρίσεις και σε όσα ακούστηκαν στη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Ενέργειας της Βουλής για το έργο του τερματικού αερίου στο Βασιλικό, παρουσία του Υπουργού Ενέργειας.

Σημειώνει ότι ως ανάδοχος εταιρεία η CPP δεν προσκλήθηκε στη συνεδρίαση, ούτε και γνώριζε για την πραγματοποίησή της και σημειώνει ότι πρέπει το κοινό να έχει "μια σαφή εξήγηση της πραγματικής κατάστασης και των δυσκολιών".

"Η CPP τήρησε τις δεσμεύσεις της και παραμένει προσηλωμένη στη συνεργασία με καλή πίστη, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί υπεύθυνα και προς όφελος του κυπριακού λαού. Δυστυχώς, λόγω θεμελιωδών διαφορών στις προσδοκίες μεταξύ του αναδόχου και της ΕΤΥΦΑ, το έργο έχει περιέλθει σε στασιμότητα", αναφέρει.

Δηλώνει όμως πρόθυμη να διατηρήσει εποικοδομητικό διάλογο για να διερευνήσει τρόπους και λύσεις ώστε το έργο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.

Ιστορικό

Στο δελτίο Τύπου η εταιρεία προβαίνει σε μια λεπτομερέστατη ανάλυση του ιστορικού από τότε που υπέγραψε Συμφωνία Μελέτης, Προμήθειας, Κατασκευής, Λειτουργίας και Συντήρησης (EPCOMA) τον Δεκέμβριο του 2019. Αναφέρει πως η επιβεβαίωση της ETΥΦΑ για ημερομηνία έναρξης του έργου έγινε μόλις στα τέλη Σεπτεμβρίου 2020, δηλαδή σχεδόν 10 μήνες μετά και κάνει λόγο για "δικαιολογίες" για την καθυστέρηση που δόθηκαν από την ΕΤΥΦΑ, δηλαδή μη διαθεσιμότητα κεφαλαίων μέχρι τον Μάιο του 2020 και τεράστιες καθυστερήσεις στον διορισμό του ιδιοκτήτη Μηχανικού, μέχρι τα τέλη του 2020.

"Η CPP πιέστηκε από την ETYΦA να αγοράσει το πλοίο LNGC που θα τροποποιηθεί σε FSRU λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της EPCOMA. Το εν λόγω πλοίο μεταφέρθηκε στην ξηρά στις αρχές Αυγούστου 2020 εν γνώσει της ETYΦA. Αλλά επειδή δεν υπήρχε παρουσία του μηχανικού, για όλες τις εργασίες σχεδιασμού, προμήθειας και κατασκευής που απαιτούνταν στο πλοίο, η ETΥΦΑ έβρισκε συστηματικά τρόπους να καθυστερήσει", υποστηρίζεται.

Η εταιρεία διερωτάται ακόμη αν ο ,ηχανικός της ETYΦA είχε κάποια εμπειρία σε παρόμοια έργα.

Λόγοι τερματισμού, δηλώσεις Παπαναστασίου

Η εταιρεία στο δελτίο Τύπου υποστηρίζει ότι η ETYΦA από την αρχή του έργου "καθυστερούσε τις πληρωμές και έβρισκε πάντα φτηνές δικαιολογίες". Αναφέρει ως παράδειγμα ότι σύμφωνα με την EPCOMA, ποσό άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ θα έπρεπε να είχε καταβληθεί μετά την άφιξη του πλοίου στο ναυπηγείο στις αρχές Αυγούστου 2020, αλλά το ποσό καταβλήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου 2021.

Η επόμενη πληρωμή πραγματοποιήθηκε μόνο στα τέλη Ιουλίου 2022, 16 μήνες αργότερα, αναφέρει.

Σημειώνει, παράλληλα, ότι αναγκαζόταν συνεχώς να χρηματοδοτεί την ταμειακή ροή του Έργου, αν και αυτό αντίκειται πλήρως στις αρχές και τις ρήτρες της EPCOMA.

Επικρίνει και δηλώσεις του Υπουργού Ενέργειας στις αρχές του 2024, ότι «δεν θα δώσουμε ούτε σεντ επιπλέον στους Κινέζους για τον τερματικό σταθμό του Βασιλικού».

Κάνει λόγο για "ακατάλληλη συμπεριφορά" και "πολιτική παρέμβαση" σε ένα εμπορικό έργο, που υπονομεύει τη σύμβαση, θίγει τα νόμιμα δικαιώματα του αναδόχου και ασκεί αδικαιολόγητη πολιτική επιρροή σε αυτό που θα έπρεπε να αποτελεί θέμα συμβατικής διαπραγμάτευσης ή διαιτησίας.

"Η CPP, αν και συνέχισε να εργάζεται στο έργο, δυσκολεύτηκε εξαιρετικά χωρίς καταβολή πληρωμών, με αποτέλεσμα τον Ιανουάριο του 2024 να αναστείλει τις εργασίες λόγω μη πληρωμών, σεβόμενη πλήρως και ακολουθώντας την EPCOMA", αναφέρει.

Προσθέτει ότι έπειτα από διαβεβαιώσεις του ίδιου του Υπουργού, η CPP επανέλαβε τις εργασίες τον Μάρτιο του 2024 ,αλλά δυστυχώς η ΕΤΥΦΑ "δεν πραγματοποίησε καμία πληρωμή στον Ανάδοχο το 2024".

Η CPP αναφέρει ότι έχει στείλει πολυάριθμες επίσημες και προφορικές προσκλήσεις στην ETYΦA σχετικά με την παράδοση του έργου αλλά η ΕΤΥΦΑ "δεν έχει ανταποκριθεί ποτέ θετικά σε αυτή την ευγενική χειρονομία καλής θέλησης".

Προσθέτει ότι όλες οι ολοκληρωμένες κατασκευαστικές εργασίες και τα είδη που προμηθεύτηκε η εταιρεία πέρασαν στην κατοχή της ΕΤΥΦΑ "χωρίς καμία σωστή παράδοση και δεν υπάρχει ούτε ένα κομμάτι χαρτί που να επιβεβαιώνει η ETYΦA τι έλαβε και ποιος ήταν ο όρος".

Αναφέρει, εξάλλου, ότι στις αρχές του 2021, η ETYΦA "ανάγκασε την CPP να κατασκευάσει μια μηχανή σκάφους χωρίς να έχει ιδέα για το μέγεθος του σκάφους ή το φορτίο που θα μετέφερε με αποτέλεσμα σημαντικές αυξήσεις στο κόστος του έργου άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ".

Καθυστερήσεις από ΕΤΥΦΑ

Η εταιρεία επικρίνει την ΕΤΥΦΑ για συνεχείς καθυστερήσεις, λέγοντας ότι "συνέχισε να δημιουργεί περισσότερα προβλήματα και καθυστερήσεις, προσπαθούσε συνεχώς να επιβάλει επιπλέον εργασίες από την CPP σε όλους τους τομείς, χωρίς να αποδέχεται ότι αυτές οι εργασίες δεν προβλέπονταν στην EPCOMA".

"Η CPP αναγκάστηκε, ακολουθώντας την EPCOMA χωρίς άλλη λύση, να ζητήσει υποστήριξη από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Λονδίνου, LCIA, τον Φεβρουάριο του 2023", εξηγεί.

Θέματα ασφάλειας εξοπλισμού και υλικών

Η CPP xαρακτηρίζει αβάσιμους τους ισχυρισμούς για κινδύνους ασφάλειας εξοπλισμού, λέγοντας ότι όλοι οι προμηθευτές, ο εξοπλισμός και τα υλικά είχαν προεγκριθεί από τον ιδιοκτήτη και συμμορφώνονταν με τα διεθνή ισχύοντα πρότυπα, καθώς και με αυστηρές δοκιμές και επιθεωρήσεις.

"Όλος ο εξοπλισμός που εφαρμόστηκε στο έργο από την CPP υποβλήθηκε σε αυστηρές διαδικασίες προμήθειας και επιθεώρησης για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας, με πλήρη συμμετοχή της ΕΤΥΦΑ και του Ιδιοκτήτη Μηχανικού (Hill International)", αναφέρει.

Αναφέρει, εξάλλου, ότι δόθηκαν εκθέσεις επιθεώρησης από διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες επιθεώρησης.

Για το ζήτημα με τους πασσάλους αναφέρει ότι όλα τα έργα αντιμετωπίζουν προβλήματα και προκλήσεις και ότι υπήρξε ένα ελάττωμα στη βαφή των πασσάλων το οποίο εντοπίστηκε και η CPP αποδέχτηκε και ανέλαβε όλες τις ευθύνες, το κόστος και την ευθύνη για την αποκατάστασή του.

"Μέρος της προμήθειας παραδόθηκε με επιτυχία με την άφιξη των υλικών στην Κύπρο. Δυστυχώς, το έργο τερματίστηκε λίγο μετά την άφιξη των υλικών και, δεδομένου ότι δεν υπήρξε ποτέ παράδοση, η CPP δεν γνωρίζει εάν αυτές οι εργασίες εκτελέστηκαν ποτέ, από ποιον, τι συνέβη με τα υλικά, χρησιμοποιήθηκαν ποτέ ή αποθηκεύτηκαν σωστά και, το πιο σημαντικό, εάν οι ολοκληρωμένες εργασίες προβλήτας συντηρήθηκαν και φροντίστηκαν σωστά", αναφέρει.

Προβλήματα σχεδιασμού, το πλοίο FSRU

Αβάσιμες χαρακτηρίζει και τις κατηγορίες για προβλήματα σχεδιασμού.

Αναφέρει ότι η κατασκευή ακολουθούσε αυστηρά τα εγκεκριμένα σχέδια και καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής η ETYΦA και ο μηχανικός επέβλεπαν, έλεγχαν, ενέκριναν συνεχώς το έργο σε κάθε στάδιο. Αυτές οι εγκρίσεις ήταν η άμεση βάση για να λάβει η CPP οποιεσδήποτε πληρωμές προόδου, σημειώνει.

Χαρακτηρίζει εξάλλου ψευδείς τους ισχυρισμούς ότι το πλοίο FSRU είναι ελλιπές ή του λείπουν κρίσιμα εξαρτήματα. "Η μετατροπή του πλοίου FSRU πραγματοποιήθηκε αυστηρά εντός του EPCOMA και έλαβε τις σχετικές πιστοποιήσεις, από ρυθμιστικούς φορείς και αποδοχή από την ETYΦA και τους Μηχανικούς", αναφέρει.

Μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι τον Δεκέμβριο του 2024, κατά τη μεταβίβαση του FSRU στην ETΥΦA, η CPP παρείχε εγγύηση ποιότητας, υποσχόμενη να αναλάβει την ευθύνη διασφάλισης ποιότητας για το FSRU.

"Ωστόσο, η ETYΦA, χωρίς να ειδοποιήσει την CPP, πραγματοποίησε μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις στο πλοίο. Η CPP ενημέρωσε την ETYΦA ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα προκαλέσουν μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με τις υποχρεώσεις διασφάλισης ποιότητας, Δυστυχώς, η CPP δεν έχει λάβει καμία απάντηση από την ETYΦA σχετικά με αυτό το θέμα", επισημαίνει μεταξύ άλλων.

Η εταιρεία κάνει λόγο για ψευδή και ανακριβή δήλωση ότι "ο εργολάβος κρατούσε το πλοίο ως λύτρα". Εξηγεί ότι η μονάδα FSRU ανήκει στον ιδιοκτήτη από τον Ιούνιο του 2022 και για να το κρατήσει κάποιος ως λύτρα θα έπρεπε τουλάχιστον να έχει λάβει δικαστική εντολή.

"Η διαμάχη για τα μη καταβληθέντα ποσά και την επιπλέον εργασία εκτός του πεδίου εργασίας της EPCOMA έχει υποβληθεί επίσημα σε διαιτησία στο LCIA ( London Court of International Arbitration). Από αίσθημα ευθύνης προς τους Κύπριους φορολογούμενους, η CPP είναι πρόθυμη να διατηρήσει εποικοδομητικό διάλογο για να διερευνήσει τρόπους και λύσεις ώστε το έργο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό", αναφέρει.

Η CPP καταλήγει διαβεβαιώνοντας ότι παραμένει προσηλωμένη στη διαφάνεια και την υπεύθυνη συνεργασία προς το συμφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας και του λαού της.

