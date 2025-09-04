Η Κομισιόν περιμένει από όλα τα μέρη να δεσμευτούν για την υλοποίηση του έργου GSI το συντομότερο δυνατό, "επειδή οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση είναι εις βάρος των ενδιαφερόμενων μερών και ιδιαίτερα της Κύπρου, του κύριου δικαιούχου αυτού του έργου», δήλωσε την Πέμπτη η εκπροσώπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Ενέργειας, Άννα Κάισα Ίτκονεν, ως απάντηση σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα βιωσιμότητας του GSI, κατά την ενημέρωση του Τύπου στις Βρυξέλλες,

Επεσήμανε πως η Επιτροπή γνωρίζει ότι έχει εκκινήσει σχετική έρευνα για το GSI από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ωστόσο - κατά την πάγια τακτική της - δεν σχολιάζει.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το έργο κατηγοριοποιείται ως «κοινού συμφέροντος», άρα δεν υφίσταται καταληκτική ημερομηνία, αφού για την Επιτροπή, σημασία έχει η ολοκλήρωση του. Η εκπρόσωπος ανέφερε ακόμη πως πριν το έργο αυτό είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση από την ΕΕ πέρασε από έναν αρκετά διεξοδικό έλεγχο από την Επιτροπή, από τους φορείς υλοποίησης του έργου, επειδή πρέπει να αποδειχθεί η βιωσιμότητά του πριν την ανάληση οποιασδήποτε δέσμευση.

Η κ. Ίτκονεν είπε πως αυτό το έργο"παραμένει ύψιστης πολιτικής και στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε την υλοποίησή του. Και οι λόγοι για τους οποίους είναι τόσο σημαντικό είναι πρώτον γιατί είναι απολύτως καθοριστικό για τον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου. Δεύτερον, μόλις υλοποιηθεί, θα αυξήσει τον αριθμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο σύστημα, κάτι που τελικά θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές προς όφελος των τοπικών επιχειρήσεων και καταναλωτών στην περιοχή. Αυτοί είναι λοιπόν οι λόγοι για τους οποίους είναι απόλυτης σημασίας η υλοποίηση αυτού του έργου», ανέφερε.

Σχετικά με τις μελέτες που επικαλέστηκε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, η εκπρόσωπος σχολίασε: «Αναφερθήκατε στις κυπριακές μελέτες, είμαστε φυσικά σε τεχνικό επίπεδο σε συνεχή επαφή για αυτό το έργο, όπως είμαστε για όλα τα έργα που χρηματοδοτούμε, οπότε θα πρέπει να ελέγξω αν ανταλλάσσονται αυτές οι πληροφορίες σε τεχνικό επίπεδο».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, το έργο «έχει την ιδιότητα του κοινού ενδιαφέροντος και έχει λάβει χρηματοδότηση όλα αυτά τα χρόνια από διάφορους μηχανισμούς χρηματοδότησής μας, συμπεριλαμβανομένου του Μηχανισμού Connecting Europe, των Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας κ.λπ. Για κάθε έναν από αυτούς τους μηχανισμούς χρηματοδότησης απαιτούνται μελέτες σκοπιμότητας, δεσμεύσεις από τα μέρη, από τους φορείς υλοποίησης του έργου, καθώς και από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη», επεσήμανε.

Σχετικά με τη βιωσιμότητα σημείωσε πως«πριν το έργο αυτό είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση από την ΕΕ, έχει περάσει από έναν αρκετά διεξοδικό έλεγχο από την Επιτροπή, από τους φορείς υλοποίησης του έργου, επειδή πρέπει να αποδεικτεί η βιωσιμότητά του πριν την ανάληψη οποιασδήποτε δέσμευσης".

"Είμαστε σε συνεχή επαφή στην τρέχουσα φάση, το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό και πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό. Για να το επιτύχουμε αυτό, στο πλαίσιο του ρόλου που έχουμε, είμαστε σε επαφή με τον ανάδοχο, με τη ρυθμιστική αρχή, με τις εθνικές αρχές και φυσικά ζητούμε από όλους τους εμπλεκόμενους να τηρήσουν την δέσμευσή τους", επεσήμανε.

Ελπίζουμε πραγματικά ότι θα δούμε την ολοκλήρωση αυτού του έργου και για να τερματιστεί η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και να μειωθούν οι τιμές ενέργειας στην περιοχή, ανέφερε.

Σχετικά με την έρευνα της EPPO για την GSI, η κ. Ίτκονεν είπε πως «γνωρίζουμε την έναρξη έρευνας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και δεν έχουμε κανένα σχόλιο να κάνουμε για το θέμα αυτό. Εναπόκειται στην EPPO να σχολιάσει, επομένως τα ερωτήματα σχετικά με το έργο της θα πρέπει να απευθύνονται σε αυτήν, αλλά γνωρίζουμε αυτά τα τρέχοντα πράγματα, αλλά δεν θα σχολιάσουμε με κανέναν τρόπο".

Πρόσθεσε ακόμη πως το χρονοδιάγραμμα και οι καθυστερήσεις που θα προκληθούν από την έρευνα του EPPO είναι ένα υποθετικό ερώτημα.

«Αυτό που μπορούμε να πούμε από την πλευρά μας είναι ότι περιμένουμε από όλα τα μέρη να δεσμευτούν για την υλοποίηση του έργου το συντομότερο δυνατό, επειδή οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση είναι εις βάρος των ενδιαφερόμενων μερών και ιδιαίτερα της Κύπρου, του κύριου δικαιούχου αυτού του έργου. Είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει προθεσμία που να έχει οριστεί από την Επιτροπή, χρηματοδοτούμε εν μέρει αυτό το έργο και είναι προς το συμφέρον μας να ολοκληρωθεί, αλλά είναι σίγουρα προς όφελος όσων συμμετέχουν σε αυτό το έργο», επεσήμανε.

Πηγή: ΚΥΠΕ