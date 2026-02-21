Υπάρχει συνεργασία μέσω της δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Υγεία για το θέμα του αφθώδους πυρετού, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Ε/κ συμπρόεδρος της Επιτροπής, Λεωνίδας Φυλακτού.

Ερωτηθείς σχετικά από το ΚΥΠΕ, ο κ. Φυλακτού ανέφερε ότι τα μέλη της Επιτροπής είναι σε επαφή και ότι έκαναν συνεδριάσεις με ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με το θέμα του αφθώδους πυρετού στα κατεχόμενα, με τελευταία τέτοια συνάντηση τη Δευτέρα, πριν τον εντοπισμό περιστατικού στις ελεύθερες περιοχές.

Σύμφωνα με τον κ. Φυλακτού διαβεβαιώθηκε από την Τ/κ πλευρά ότι λαμβάνουν μέτρα ασφάλειας και επιβλέπουν τις περιοχές που αποκλείστηκαν στα κατεχόμενα.

Ερωτηθείς, είπε ότι δεν εξαπλώθηκε η ασθένεια από την περιοχή που είχαν αρχικά εντοπιστεί τα κρούσματα, στην Λάπαθο.

Ερωτηθείς όσον αφορά εμβόλια κατά του αφθώδους πυρετού που απεστάλησαν από την ΕΕ για τους Τ/κ, είπε ότι παραδόθηκαν την περασμένη Παρασκευή και ότι συνεχίζουν τους εμβολιασμούς τους στα κατεχόμενα.

Σημείωσε ότι στα κατεχόμενα, όπως ενημερώθηκαν στην Επιτροπή, επέλεξαν την πολιτική του εμβολιασμού προς αποφυγή θανάτωσης λόγω των οικονομικών επιπτώσεων.

Συνάντηση επικεφαλής Τεχνικών Επιτροπών για ανταλλαγή εμπείρων στο Λονδίνο

Εξάλλου, οι επικεφαλής των Τεχνικών Επιτροπών είχαν συνάντηση στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα, μεταξύ Τετάρτης και Παρασκευής υπό την Μαρία Άνχελα Ολγκίν, προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, σκοπός της συνάντησης μεταξύ των επικεφαλής των Τεχνικών Επίτροπων, ήταν η ανταλλαγή εμπειριών και άντληση μαθημάτων για την εμπειρία της συνεργασίας των Επιτροπών μέχρι σήμερα.