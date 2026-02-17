Τη λήψη μέτρων για προστασία του ΓεΣΥ ζητά η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) αναφέροντας ότι τα όσα κατέγραψε τον τελευταίο μήνα το Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων των Ασθενών, που δέχθηκε 20 παράπονα, "προκαλούν ιδιαίτερο προβληματισμό". Η ΟΣΑΚ κάνει λόγο για καταγγελίες "για ελλιπή φροντίδα, ανεπαρκείς υπηρεσίες και απρεπή συμπεριφορά επαγγελματιών υγείας".

"Η ευθύνη είναι συλλογική. Την ίδια στιγμή, όμως, οι ανεξέλεγκτες επιθέσεις κατά νοσηλευτηρίων και επαγγελματιών, καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων πριν από την ολοκλήρωση ερευνών, ή ακόμη και πριν από την επίσημη υποβολή καταγγελιών, δεν συνιστούν ορθές πρακτικές ενημέρωσης", αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Η ΟΣΑΚ επισημαίνει ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η πλήρης διερεύνηση, καθώς πολίτες που προχωρούν σε αναφορά στο Παρατηρητήριο στη συνέχεια δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν επίσημη έρευνα, προβάλλοντας διάφορους λόγους.

Διαβάστε επίσης: Έντονη αντίδραση Χαριλάου: Στήνουμε στον τοίχο γιατρούς σαν να είναι δολοφόνοι

Η Ομοσπονδία καλεί όλους τους παρόχους υπηρεσιών υγείας να θέτουν ως απόλυτη προτεραιότητα τους ασθενείς και τις ανάγκες τους, να αναγνωρίσουν ότι οι ασθενείς και οι οικογένειές τους βρίσκονται σε ευάλωτη θέση και ότι η οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης απαιτεί συνεχή και ουσιαστική προσπάθεια και καλεί και όλους τους πολίτες να υποβάλλουν επίσημα και γραπτώς τις καταγγελίες τους στους αρμόδιους φορείς ή στο Παρατηρητήριο της ΟΣΑΚ και να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για πλήρη διερεύνηση, ώστε να αποδίδονται ευθύνες όπου πρέπει.

Επίσης η ΟΣΑΚ καλεί τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, είτε για διόρθωση στρεβλώσεων, είτε για υιοθέτηση νέων πολιτικών και πρακτικών, με στόχο την προστασία των ασθενών και του ίδιου του Συστήματος.

Αναφέρει επίσης ότι το Υπουργείο Υγείας πρέπει να ασκήσει ουσιαστικά τον εποπτικό του ρόλο.

"Δεν είναι δυνατόν, σε μια χώρα που καταγράφει από τα χαμηλότερα ποσοστά ανικανοποίητων αναγκών υγείας και εφαρμόζει ένα σύστημα που μπορεί να εξασφαλίσει καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, να μην λειτουργούν αποτελεσματικά οι μηχανισμοί προστασίας και ελέγχου", αναφέρει η ΟΣΑΚ.

Πηγή: ΚΥΠΕ