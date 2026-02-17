Κλιμάκιο του ΟΚΥΠΥ βρέθηκε, χθες Δευτέρα, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, μετά τις καταγγελίες για θανάτους ασθενών.

Μιλώντας για το θέμα στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλιδο», ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥΠΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, ανέφερε ότι η επίσκεψη έγινε για να μιλήσουν με το προσωπικό και να τους πουν τι συμβαίνει εκεί, και αυτό που εισέπραξαν, όπως είπε, είναι ο θυμός και η αγανάκτηση σε αυτά που συμβαίνουν.

Αυτό που συμβαίνει σήμερα, είπε, είναι απαράδεκτο και πρέπει να σταματήσει.

Εξηγώντας, σημείωσε πως «το να δίνεται ευκαιρία στον οποιονδήποτε από εμάς, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, να βγαίνω δημόσια και να στήνω στον τοίχο γιατρούς και νοσηλευτές, να λέω τα δικά μου χωρίς να δίνεται η δυνατότητα, να γνωρίζει η άλλη πλευρά το θέμα, να το έχει διερευνήσει, να έχει αποτελέσματα. Αυτό το πνεύμα πρέπει να σταματήσει σήμερα».

Όπως είπε, τόσο οι γιατροί στη Λάρνακα όσο και σε άλλες πόλεις, είναι αναστατωμένοι και θυμωμένοι.

Στο τέλος της μέρας, είπε, «θα χάσουμε τους γιατρούς μας. Θα φύγουν να πάνε στον ιδιωτικό τομέα που είναι στο απυρόβλητο».

Τα δημόσια νοσηλευτήρια, τόνισε, κατάντησαν ο στόχος όλων.

Διαβάστε επίσης: Νέα καταγγελία για θάνατο ασθενούς στο ΓΝ Λάρνακας: «Ο γιατρός γελούσε…»

Σημείωσε πως όλες οι καταγγελίες που έγιναν κατά καιρούς, διερευνώνται και έχουν τιμωρηθεί αρκετά άτομα.

Ενέργειες γίνονται, είπε, τονίζοντας ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια έχουν πολύ περισσότερο προσωπικό από ότι διαθέτει ο ιδιωτικός τομέας.

«Δεν μπορούμε να βγαίνουμε δημόσια και να κάνουμε τους γιατρούς ή να κάνουμε ιατρικές διαγνώσεις και να αποφασίζουμε από μόνοι μας ότι έπρεπε να γίνει εκείνο και δεν έγινε, έπρεπε να γίνει το άλλο και δεν έγινε και να γίνεται ένας φαύλος κύκλος και να είναι οι γιατροί και οι νοσηλευτές στημένοι στον τοίχο», ανέφερε.

Συνεχίζοντας, ανέφερε πως «δεν γίνεται να κρατούμε το κινητό μας και την κάθε κίνηση του προσωπικού να την βιντεογραφούμε για να την βγάλουμε στα κοινωνικά δίκτυα. Που ξανακούστηκε αυτό το πράγμα;”, είπε σε έντονο ύφος.

Μάλιστα, αναφερόμενος στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που δημοσιεύουν καταγγελίες, ο κ. Χαριλάου ανέφερε ότι θα πρέπει να μπει ένας κώδικας δεοντολογίας στο τι μεταδίδεται, πώς φιλτράρεται και πως διερευνάται το κάθε περιστατικό.

Δεν μπορεί, τόνισε, να στήνεται στον τοίχο ο γιατρός και ο νοσηλευτής ως να είναι δολοφόνοι, ως να σκότωσαν κάποιον και να μην έχουν δικαίωμα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.

«Μας ενδιαφέρει ο έλεγχος, μας ενδιαφέρει όποιος έχει παράπονο να το κάνει, αλλά υπάρχουν τρόποι», κατέληξε.