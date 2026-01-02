Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο εκπρόσωπος τύπου του Οργανισμού, Χαράλαμπος Χαριλάου, ανέφερε ότι το ποσοστό αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, υποδεικνύοντας - ωστόσο - ότι αυτό είναι αναμενόμενο και καταγράφεται κάθε χρόνο.

Σημείωσε ότι τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται αυξημένη προσέλευση στα ΤΑΕΠ, επειδή πολλοί προσωπικοί και ειδικοί γιατροί απουσίαζαν με άδεια.

Παράλληλα, επισήμανε πως το τελευταίο χρονικό διάστημα καταγράφονται αυξημένες εισαγωγές ασθενών με γρίπη "Άλφα", χωρίς να έχει επηρεαστεί η λειτουργία των νοσηλευτηρίων.

Ο κύριος Χαριλάου ανέφερε, επίσης, ότι πριν από αρκετές ημέρες καταγράφηκε ένας θάνατος ασθενούς με γρίπη. Διευκρίνισε ότι το άτομο το οποίο απεβίωσε ανήκε στις ευπαθείς ομάδες.



Πηγή: riknews