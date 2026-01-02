Η Μονάδα Αποτοξίνωσης «Άνωση», η οποία λειτουργεί ως κρατική δομή απεξάρτησης σε χώρο του παλαιού Νοσοκομείου Λεμεσού, πλημμύρισε εξαιτίας της ισχυρής βροχόπτωσης που σημειώθηκε παραμονή Πρωτοχρονιάς.



Σύμφωνα με πληροφορίες του SigmaLive τα άτομα βρίσκονται ακόμα στην ψυχιατρική πτέρυγα και περιμένουν σήμερα ενημέρωση για μεταφορά πίσω στην Άνωση.



Πρόκειται για το μοναδικό κλειστό κέντρο σωματικής αποτοξίνωσης για άτομα με εξαρτήσεις από ουσίες στην Κύπρο, μια μονάδα-κλειδί στο σύστημα δημόσιας υγείας, που φιλοξενεί ασθενείς στη φάση της σωματικής απεξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες.

Λόγω του ότι οι χώροι του κέντρου γέμισαν νερό και δεν ήταν δυνατή η περαιτέρω παραμονή των νοσηλευομένων, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη μεταφορά των ατόμων που φιλοξενούνταν εκεί στην ψυχιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου, καθώς δεν υπήρχε άμεση δυνατότητα εναλλακτικής στέγασης.

Αυτή η προσωρινή λύση κρίθηκε αναγκαία για λόγους ασφάλειας και φροντίδας των ατόμων που είχαν εισαχθεί για θεραπευτική αποτοξίνωση.

Το περιστατικό δεν είναι απλώς μια φυσική καταστροφή μικρής κλίμακας. Είναι ένα ηχηρό καμπανάκι για την απουσία ανθεκτικών, σύγχρονων και ασφαλών υποδομών απεξάρτησης, που αφήνει ασθενείς σε κρίσιμη φάση θεραπείας να εξαρτώνται, κυριολεκτικά, από την τύχη του καιρού.



