Κάθε χρόνο περίπου 300 χιλιάδες άνθρωποι στην Ευρώπη χάνουν τις αισθήσεις τους αιφνιδίως, λόγω καρδιακής ανακοπής εκτός νοσοκομείου. Αυτό μεταφράζεται σε μία ανακοπή κάθε δύο λεπτά, με σχεδόν το 50% των περιστατικών να εκδηλώνονται μπροστά σε παρευρισκόμενους.

Στα εν λόγω στοιχεία αναφέρθηκε ο Υπουργός Υγείας. Μιχάλης Δαμιανός, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με το Κυπριακό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ΚΥΣΑΝ) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης της Καρδιάς, στις 16 Οκτωβρίου, φέρνοντας στο προσκήνιο το επείγον της έγκαιρης παρέμβασης και το καθοριστικό ρόλο που μπορεί να παίξει ένας εκπαιδευμένος πολίτης.

Το Υπουργείο Υγείας και το ΚΥΣΑΝ έδωσαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξη Τύπου το σύνθημα της φετινής εκστρατείας ενημέρωσης, με τον Υπουργό Υγείας να σημειώνει ότι «η ημέρα αυτή δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο», αλλά όπως είπε «μια παγκόσμια υπενθύμιση ότι η ζωή ενός ανθρώπου μπορεί να κριθεί μέσα σε λίγα λεπτά και ότι η έγκαιρη δράση ενός ευαισθητοποιημένου πολίτη μπορεί να σώσει μια ζωή στην πιο κρίσιμη στιγμή».

«Η άμεση αναγνώριση της καρδιακής ανακοπής, η εφαρμογή ΚΑΡΠΑ και η χρήση απινιδωτή μπορούν να διπλασιάσουν ή και να τριπλασιάσουν τις πιθανότητες επιβίωσης», σημείωσε ο κ. Δαμιανού, οποίος είπε πως «αυτό δεν είναι θεωρία, αλλά μια αλυσίδα ζωής που ξεκινά από τον απλό πολίτη».

Τόνισε πως πρέπει «να επενδύσουμε στην ενημέρωση και εκπαίδευση του κόσμου», προσθέτοντας ότι το ΚΥΣΑΝ αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη του Υπουργείου εδώ και 20 χρόνια, έχοντας συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες και την αναζωογόνηση.

Ειδική αναφορά έκανε στους Απινιδωτές Δημόσιας Πρόσβασης, λέγοντας ότι έχουν ως προτέρημα την άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών σε απινιδωτή, 24 ώρες το 24ωρο, επτά μέρες την εβδομάδα.

Εξήγησε πως επιλέγεται να τοποθετούνται σε εξωτερικούς χώρους, σε απομακρυσμένες κοινότητες ή σε χώρους που έχουν υψηλή επισκεψιμότητα από τον κόσμο και είναι προσβάσιμοι σε ώρες που δεν υπάρχει διαθέσιμος άλλος απινιδωτής.

«Η εγκατάστασή τους», πρόσθεσε, γίνεται σε επιτοίχιο κιβώτιο ασφαλείας, σε εξωτερικό χώρο με την κατάλληλη σήμανση, έτσι ώστε οι πολίτες να τον εντοπίζουν εύκολα. Για να ξεκλειδώσει το κιβώτιο ασφαλείας πρέπει να πληκτρολογηθεί ο κωδικός που θα δοθεί από τους λειτουργούς της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, όταν κληθεί το ασθενοφόρο. Η χρήση του απινιδωτή γίνεται μόνο σε περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής, δηλαδή, όταν το άτομο δεν έχει τις αισθήσεις του και δεν αναπνέει».

Ο κ. Δαμιανός ανέφερε, εξάλλου, πως «όλοι μαζί μπορούμε να στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι η εκπαίδευση σώζει ζωές, η γνώση σώζει ζωές, η συνεργασία σώζει ζωές», σημειώνοντας ότι «με το σύνθημα της εκστρατείας μας ‘ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΙ ΕΣΥ…’, πρέπει να γνωρίζετε ότι αφιερώνοντας μόνο λίγα λεπτά από τον χρόνο σας μπορείτε να συμβάλετε στο να επανεκκινήσει μια καρδιά και να σωθεί μια ζωή».

Πηγή : ΚΥΠΕ