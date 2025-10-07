Την έναρξη νέας υπηρεσίας πρόληψης για τον ιό HIV ανακοινώνει το Υπουργείο Υγείας, σημειώνοντας ότι αποτελεί «σημαντικό βήμα» για την ενίσχυση της πρόληψης και την περαιτέρω μείωση των νέων διαγνώσεων HIV στη χώρα.

Σε δελτίο Τύπου, το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει την έναρξη παροχής των υπηρεσιών Προφύλαξης πριν από την Έκθεση στον ιό HIV (PrEP - Pre-Exposure Prophylaxis) στην Κύπρο. «Η εισαγωγή της υπηρεσίας αυτής αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της πρόληψης και την περαιτέρω μείωση των νέων διαγνώσεων HIV στη χώρα μας, ενισχύοντας παράλληλα την πρόσβαση των πολιτών σε σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες φροντίδας υγείας», αναφέρει το Υπουργείο.

Σημειώνει ότι η PrEP είναι μια επιστημονικά τεκμηριωμένη «και αποτελεσματική προληπτική μέθοδος», μέσω της οποίας άτομα αρνητικά στον ιό HIV λαμβάνουν ειδική φαρμακευτική αγωγή, με σκοπό τη σημαντική μείωση του κινδύνου μετάδοσης του HIV σε περίπτωση πιθανής έκθεσης.

Η χορήγηση PrEP εφαρμόζεται ήδη στις πλείστες ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες των στρατηγικών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την αναχαίτιση της HIV λοίμωξης, προστίθεται.

Στην Κύπρο, αναφέρει, η υπηρεσία διατίθεται σε πρώτη φάση μέσω των δημόσιων δομών υγείας, σε Λευκωσία και Λάρνακα, υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων ιατρών, «με πλήρη εμπιστευτικότητα και δωρεάν πρόσβαση για όλα τα άτομα που το επιθυμούν».

Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες PrEP θα παρέχονται από τις 9 Οκτωβρίου 2025, κατόπιν ραντεβού, μέσω των απογευματινών ιατρείων PrEP που λειτουργούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας (Τηλέφωνο για ραντεβού: 24 800363) και στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας (Τηλέφωνο για ραντεβού: 22 603550).

Πρόσθετες πληροφορίες και υποστήριξη είναι διαθέσιμες μέσω της Κίνησης Συμπαράστασης για το AIDS, στο πλαίσιο της λειτουργίας του "Cyprus PrEP Point", το οποίο παρέχει ενημέρωση, καθοδήγηση και σύνδεση με τις υπηρεσίες PrEP του Υπουργείου Υγείας (τηλέφωνο επικοινωνίας: 99 607005), αναφέρεται.

Με την εισαγωγή της PrEP, σημειώνεται, η Κύπρος ευθυγραμμίζεται «πλήρως» με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC), «ενισχύοντας ουσιαστικά το πλαίσιο προστασίας της δημόσιας και σεξουαλικής υγείας των πολιτών».

