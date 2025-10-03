Ο Σύνδεσμος Μωρά Θαύματα, εκφράζοντας απογοήτευση και δυσφορία, επανέρχεται για να στηλιτεύσει την κατάσταση στην οποία έχει οδηγηθεί το έργο της επέκτασης και ανακαίνισης της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Μακάριο Νοσοκομείο, εξαιτίας της στάσης και των ενεργειών του ΟΚΥπΥ.

Παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του Εκτελεστικού Γενικού Διευθυντή του ΟΚΥπΥ, κ. Κύπρου Σταυρίδη, ενώπιον της Επιτροπής Υγείας πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, ότι το έργο θα ξεκινούσε άμεσα και θα ολοκληρωνόταν σύντομα, η πραγματικότητα παραμένει διαφορετική. Για ακόμη μία φορά, η υλοποίηση του έργου μοιάζει με όνειρο απατηλό για τα πρόωρα βρέφη και τις οικογένειές τους.

Η σύμβαση με τον προηγούμενο εργολάβο υπογράφηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2023, και σήμερα, 19 μήνες αργότερα, δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος. Εύλογα τίθεται το ερώτημα προς τον ΟΚΥπΥ: τι συνέβη σε αυτό το διάστημα και πώς καταλήξαμε στην τραγική τοποθέτηση που έγινε στις 2 Οκτωβρίου 2025 ενώπιον της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, ότι το έργο θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2027;

Ένα δεύτερο, επίσης εύλογο ερώτημα είναι γιατί απαιτούνται δέκα ολόκληροι μήνες για την ανάθεση του έργου, τη στιγμή που όλα τα έγγραφα και τα σχέδια είναι ήδη έτοιμα.

Μέσα στον ΟΚΥπΥ φαίνεται ότι κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται πως δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο έργο υποδομής που μπορεί να καθυστερεί για εβδομάδες, μήνες ή και χρόνια. Πρόκειται για τη ζωή των πιο μικρών και ευάλωτων παιδιών, που δεν έχουν φωνή. Τη φωνή τους την υψώνουμε εμείς και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι τα πρόωρα νεογνά και οι οικογένειές τους να έχουν όσα χρειάζονται, όσα δικαιούνται και όσα τους αξίζουν.

Μας ακούει κανείς;