Σχεδόν πέντε χρόνια, μετά την έναρξη των διαδικασιών, η νέα Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου αναμένεται να παραδοθεί τελικά τον Σεπτέμβριο του 2027, σύμφωνα με νέο χρονοδιάγραμμα που κατέθεσε ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής.

Το θέμα, το οποίο βρέθηκε στο μικροσκόπιο της αρμόδιας Επιτροπής, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από βουλευτές, οι οποίοι καταγγέλλουν σοβαρές καθυστερήσεις στην ανέγερση της νέας μονάδας νεογνών.

Σε δηλώσεις του, μετά τη συνεδρία, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, έκανε λόγο για «ανικανότητα και καθυστέρηση που μπορεί να κοστίζουν ζωές και εκατομμύρια».

«Η νέα μονάδα νεογνών είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς η ανικανότητα και η καθυστέρηση μπορεί να κοστίζουν ζωές και εκατομμύρια», ανέφερε.

Όπως είπε ο κ. Κέττηρος, έξι χρόνια μετά τον αρχικό σχεδιασμό του έργου, ο ΟΚΥπΥ κατέθεσε νέο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, το οποίο μεταθέτει την αποπεράτωσή του, για τον Σεπτέμβριο του 2027.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις απαράδεκτες συνθήκες που συνεχίζουν να επικρατούν στη μονάδα, με τις μητέρες να μην έχουν καν στοιχειώδεις υποδομές.

«Και είμαστε σε μία κατάσταση που ακούσαμε σήμερα ότι ακούμε κάθε φορά και οι μητέρες εκεί στη μονάδα νεογνών του Μακαρείου Νοσοκομείου συνεχίζουν να μην βρίσκουν καρέκλα, να κάτσουν δίπλα από τα παιδιά τους», είπε.

Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, το κόστος του έργου έχει εκτοξευθεί με την πάροδο του χρόνου, σημειώνοντας ότι «ο προϋπολογισμός το 2018 ήταν στα τρεισήμισι εκατομμύρια ευρώ», με το κόστος -όπως είπε- σήμερα να έχει ανέβει στα 6 εκατομμύρια ευρώ και με τον επόμενο εργολάβο το έργο υπολογίζεται ότι θα αγγίξει τα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Κάλεσε την πολιτεία να δώσει άμεσες απαντήσεις και να αναλάβει τις ευθύνες της.

«Η πολιτεία οφείλει να απαντήσει. Ποιος λογοδοτεί για αυτή την καθυστέρηση; Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για ένα έργο που έπρεπε ήδη να υπηρετεί τα πιο ευάλωτα πλάσματα, τα νεογνά;», κατέληξε.