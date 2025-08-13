Το Υπουργείο Υγείας ενόψει των υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται για τις επόμενες ημέρες προτρέπει το κοινό να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον καύσωνα, με στόχο τη διαφύλαξη της υγείας του, σημειώνοντας ότι ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, που κινδυνεύουν περισσότερο από τις επιπτώσεις του καύσωνα.

Στην ανακοίνωση που μεταδίδει το ΓΤΠ, διευκρινίζεται ότι στις ευάλωτες ομάδες συγκαταλέγονται τα βρέφη και μικρά παιδιά, ηλικιωμένα άτομα, εγκυμονούσες, άτομα με χρόνια νοσήματα (καρδιοπάθειες, πνευμονοπάθειες, διαβήτη, νεφρική νόσο), άτομα με περιορισμένη κινητικότητα ή πολίτες που ζουν μόνοι τους.

Σε ό,τι αφορά μέτρα προστασίας από τον καύσωνα προτρέπει αποφυγή άμεσης έκθεσης στον ήλιο, ειδικά τις μεσημβρινές ώρες (11:00-16:00), παραμονή σε δροσερούς, σκιερούς ή κλιματιζόμενους χώρους, ένδυση με ελαφριά, ανοιχτόχρωμα και άνετα ρούχα, χρήση καπέλου και γυαλιών ηλίου, πόση άφθονου νερού ακόμη και αν δεν υπάρχη αίσθημα δίψας, αποφυγή αλκοόλ και ζαχαρούχων ή καφεϊνούχων ροφημάτων, κατανάλωση ελαφρών γευμάτων, πλούσιων σε φρούτα και λαχανικά, περιορισμό σωματικής δραστηριότητας και την άσκησης σε ώρες πολύ υψηλών θερμοκρασιών, παρακολούθηση των προβλέψεων της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για προειδοποιήσεις καύσωνα.

Σημειώνει επίσης ότι δεν πρέπει να αφήνονται ποτέ παιδιά ή ζώα μέσα σε σταθμευμένα οχήματα.

Το Υπουργείο Υγείας επισημαίνοντας ότι η υψηλή θερμοκρασία ευνοεί την αλλοίωση των τροφίμων και την ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών, συνιστά διατήρηση των τροφίμων στο ψυγείο σε κατάλληλες θερμοκρασίες, αποφυγή κατανάλωσης τροφίμων που έχουν παραμείνει εκτός ψυγείου για πολλές ώρες, καλή υγιεινή κατά την παρασκευή και αποθήκευση φαγητού.

Τέλος το Υπουργείο Υγείας συνιστά όπως σε περίπτωση που παρουσιαστούν συμπτώματα που μπορεί να σχετίζονται με την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες (έντονη δίψα, αδυναμία, ζάλη, πονοκέφαλος, σύγχυση ή υψηλός πυρετός), οι πολίτες αποταθούν έγκαιρα στους προσωπικούς τους ιατρούς για αξιολόγηση και καθοδήγηση ή να καλέσουν την Υπηρεσία Ασθενοφόρων στο 112.

Πηγή: ΚΥΠΕ