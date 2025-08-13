Ενόψει της κόκκινης προειδοποίησης από το Τμήμα Μετεωρολογίας για εξαιρετικά ψηλή θερμοκρασία απαιτείται να διακοπούν όλες οι υπαίθριες βαριές και μέτριες εργασίες μεταξύ των ωρών 11:00 - 17:00, και οι εργασίες μεταφοράς προϊόντων ή/και παράδοσης προϊόντων με τη χρήση δίκυκλων οχημάτων (π.χ μοτοσικλέτας, μοτοποδηλάτου, ποδηλάτου) ή συσκευών προσωπικής κινητικότητας (scooters, e-scooters), όπως η μεταφορά ή/και παράδοση προϊόντων/φαγητού/αλληλογραφίας ή/και άλλων δραστηριοτήτων, μεταξύ των ωρών 12:00 – 16:00, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στην ανακοίνωση με οδηγίες για προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση αναφέρει πως η προειδοποίηση σε κόκκινο επίπεδο επικινδυνότητας και η διακοπή εργασιών αφορά το εσωτερικό (περιοχές με υψόμετρο κάτω από 300 μέτρα, που απέχουν πέραν των 10 χιλιομέτρων από την ακτογραμμή) και τα ψηλότερα ορεινά (ορεινές περιοχές με υψόμετρο πάνω από 1150 μέτρα).

Για κάθε άλλη περίπτωση (ελαφριές εργασίες και σε περιοχές που δεν ισχύει το κόκκινο επίπεδο επικινδυνότητας) το ΤΕΕ υπενθυμίζει ότι, με βάση τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διαταγμάτων του 2014, 2020 και 2023 (Κ.Δ.Π. 291/2014, Κ.Δ.Π. 206/2020 και Κ.Δ.Π.231/2023).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τόσο οι εργοδότες όσο και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα πρέπει να μετρούν, στους χώρους όπου διεξάγονται εργασίες, τις παραμέτρους (θερμοκρασία και σχετική υγρασία) που συμβάλλουν στον θερμικό φόρτο.

Σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες θερμοκρασίας αέρα (υπό σκιά) και σχετικής υγρασίας, πρέπει να ρυθμίζουν ανάλογα τις εργασίες τους και να εφαρμόζουν αλλαγή της κάθε εργασίας ή ανάπαυση ή διακοπή των εργασιών, ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης εργασίας, καθώς και άλλα κατάλληλα και επαρκή μέτρα (οργανωτικά και τεχνικά) για την αποφυγή ή μείωση της θερμικής καταπόνησης όπως οργάνωση συχνών μικρών διαλειμμάτων για ανάπαυση σε σκιερό, δροσερό μέρος ή κατάλληλα κλιματιζόμενο χώρο ή σε χώρο όπου γίνεται χρήση ανεμιστήρων όπου αυτό είναι εφικτό.

Επίσης, διαμόρφωση / επιλογή σκιερού μέρους ή κατασκευή κατάλληλων στεγάστρων για την εκτέλεση των εργασιών όπου τούτο είναι δυνατόν, εναλλαγή των εργαζομένων στην εργασία ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης δραστηριότητας, αποφυγή όπου είναι εφικτό, των επίπονων εργασιών στο ύπαιθρο κατά τις πιο θερμές ώρες της ημέρας (12:00-16:00), διάθεση στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού (θερμοκρασίας 10 – 15οC), χορήγηση και χρήση από τους εργαζομένους κατάλληλου καλύμματος κεφαλής, χρήση από τους εργαζομένους ελαφρών, χαλαρών ειδών ένδυσης που αναπνέουν όπως είδη από βαμβάκι και χρήση κατάλληλων γυαλιών ηλίου, αποφυγή λήψης μεγάλων γευμάτων ή ζαχαρούχων τροφίμων ή κατάποσης οινοπνευματωδών ή καφεϊνούχων ποτών και κατάρτιση των εργαζομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ στην ενότητα «Θερμική Καταπόνηση» ή/και να επικοινωνούν με τους Επιθεωρητές στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος στα ακόλουθα τηλέφωνα: Λευκωσία: 22879191, Λεμεσός: 25827200, Λάρνακα: 24805327, Πάφος: 26822715, Αμμόχωστος: 23819750.

Εξάλλου, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε ανακοίνωση του, αναφέρει πως η διακοπή εργασιών λόγω των συνθηκών καύσωνα είναι απαραίτητη για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, και προς αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιούνται αυξημένοι έλεγχοι από κλιμάκια του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, σε συνεργασία με την Αστυνομία.

Πηγή: ΚΥΠΕ