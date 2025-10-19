Η Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενισχύει τα δικαιώματα των επιβατών με αυστηρότερους κανόνες για καθυστερήσεις, ακυρώσεις και «παράλογες» χρεώσεις από τις αεροπορικές εταιρείες

Σημαντικές αλλαγές για εκατομμύρια ταξιδιώτες που ταξιδεύουν αεροπορικός εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνει η απόφαση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία εγκρίθηκε τη Δευτέρα με 34 ψήφους υπέρ και δύο αποχές. Μεταξύ των πιο δημοφιλών προτάσεων είναι η κατοχύρωση του δικαιώματος μεταφοράς δωρεάν χειραποσκευής και η ενίσχυση των κανόνων αποζημίωσης σε περιπτώσεις καθυστέρησης ή ακύρωσης πτήσης.

Δωρεάν χειραποσκευή για όλους

Πόσες φορές έχει τύχει να φτάσετε στο γκισέ και να σας ζητούν έξτρα χρέωση επειδή η τσάντα σας θεωρείται «μεγάλη»; Αυτό πρόκειται να αλλάξει.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν να κατοχυρωθεί το δικαίωμα κάθε επιβάτη να μπορεί να μεταφέρει δωρεάν: ένα προσωπικό αντικείμενο, όπως σακίδιο, τσάντα ή laptop, που χωρά κάτω από το κάθισμα μπροστά, και μία χειραποσκευή με συνολικές διαστάσεις έως 100 εκατοστά (μήκος + πλάτος + ύψος) και βάρος έως 7 κιλά.

‘Έτσι, οι εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να επιβάλουν επιπλέον χρεώσεις για ένα μικρό βαλιτσάκι ή σακίδιο που χωράει στο ντουλάπι πάνω από το κάθισμα.

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν επίσης να σταματήσει η χρέωση για διορθώσεις ονομάτων σε εισιτήρια ή για την κράτηση καθισμάτων για παιδιά κάτω των 14 ετών δίπλα στους γονείς τους. Επιπλέον, κάθε επιβάτης θα έχει δικαίωμα επιλογής ανάμεσα σε έντυπη ή ψηφιακή κάρτα επιβίβασης, χωρίς να επιβάλλεται κανένα τέλος.

Αποζημίωση μετά από τρεις ώρες καθυστέρησης

Μία από τις πιο σημαντικές «κόκκινες γραμμές» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η διατήρηση του δικαιώματος αποζημίωσης μετά από καθυστέρηση τριών ωρών, ανεξάρτητα από την απόσταση της πτήσης. Το ύψος της αποζημίωσης θα είναι μεταξύ 300 και 600 ευρώ, ανάλογα με τη διάρκεια του ταξιδιού.

Η θέση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την πρόταση του Συμβουλίου της ΕΕ, που ήθελε να αυξήσει το όριο στις τέσσερις ή έξι ώρες, κάτι που οι ευρωβουλευτές θεωρούν οπισθοδρόμηση στα δικαιώματα των επιβατών. «Δεν πρόκειται να δεχθούμε καθυστέρηση άνω των τριών ωρών προτού ενεργοποιηθεί το δικαίωμα αποζημίωσης», δήλωσε ο εισηγητής Αντρέι Νοβάκοφ, τονίζοντας ότι πίσω από κάθε πτήση υπάρχουν «πραγματικοί άνθρωποι, οικογένειες και χαμένες στιγμές».

Απλούστερη η διαδικασία της αποζημίωσης

Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού εντύπου αποζημίωσης, που θα αποστέλλεται αυτόματα εντός 48 ωρών σε περίπτωση ακύρωσης ή καθυστέρησης της πτήσης. Οι επιβάτες θα έχουν στη διάθεσή τους έναν ολόκληρο χρόνο για να υποβάλουν το αίτημα, ενώ όσοι δεν επιβιβάζονται λόγω υπερκράτησης θέσεων θα λαμβάνουν άμεσα αποζημίωση στο αεροδρόμιο.

Εξαιρέσεις μόνο σε ακραίες περιπτώσεις

Οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν να αποφύγουν την πληρωμή αποζημίωσης μόνο σε περιορισμένες και αποδεδειγμένες περιπτώσεις, που συνδέονται με φυσικές καταστροφές, ακραία καιρικά φαινόμενα ή απεργίες, όχι όμως του προσωπικού τους.

Έντονες αντιδράσεις

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες δεν είδαν με καλό μάτι τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα των επιβατών. Η Ένωση Airlines for Europe (A4E) – που εκπροσωπεί μεγάλες εταιρείες όπως η Lufthansa, η Air France-KLM, η Ryanair και η British Airways (IAG),χαρακτήρισε τις προτάσεις των ευρωβουλευτών «μη ρεαλιστικές» και αποκομμένες από την πραγματικότητα της αγοράς. Σύμφωνα με την A4E, οι νέοι κανόνες, όπως η υποχρεωτική δωρεάν χειραποσκευή και οι αποζημιώσεις μετά από καθυστέρηση τριών ωρών, θα αυξήσουν σημαντικά τα κόστη για τις εταιρείες, κάτι που πιθανότατα θα μετακυλιστεί στους επιβάτες, αυξάνοντας τις τιμές των εισιτηρίων.

Οι αεροπορικές εταιρίες υποστηρίζουν επίσης ότι οι επιβάτες προτιμούν τα πιο φθηνά βασικά εισιτήρια και την επιλογή να πληρώνουν μόνο για τις επιπλέον υπηρεσίες που χρειάζονται, όπως τις αποσκευές ή τις θέσεις προτεραιότητας. Με τους νέους κανόνες, λένε, θα χαθεί αυτή η ευελιξία και όλοι θα πληρώνουν περισσότερο, ακόμη κι αν δεν χρησιμοποιούν τις επιπλέον παροχές. Επιπλέον, οι εταιρείες εκφράζουν φόβους ότι οι αποζημιώσεις για καθυστερήσεις θα γίνουν πιο αυστηρές και δαπανηρές, ειδικά αν παραμείνει το όριο των τριών ωρών. Θεωρούν ότι αυτό δεν λαμβάνει υπόψη απρόβλεπτα γεγονότα, όπως κακοκαιρία ή προβλήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, τα οποία συχνά δεν ευθύνονται οι ίδιες.

Με λίγα λόγια, οι αεροπορικές εταιρείες θεωρούν ότι οι αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου ευνοούν υπερβολικά τους επιβάτες εις βάρος της βιωσιμότητας του κλάδου, και προειδοποιούν ότι αν περάσουν όπως είναι, θα υπάρξουν αυξήσεις τιμών και λιγότερες επιλογές για τους ταξιδιώτες.

Διαπραγματεύσεις με τις κυβερνήσεις

Με την ψήφιση των νέων κανόνων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετοιμάζεται να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Οι συνομιλίες αναμένεται να διαρκέσουν τρεις μήνες, με πιθανότητα παράτασης ενός μήνα, προκειμένου να βρεθεί κοινός τόπος ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη.

Πηγή: parapolitika.gr