Σάλο έχει προκαλέσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με βίντεο που ανήρτησε στο Truth Social, στο οποίο χλευάζει τους 7 εκατομμύρια διαδηλωτές που βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν για τις αυταρχικές πολιτικές του.

Ο Τραμπ ανήρτησε ένα βίντεο παραγμένο από την τεχνητή νοημοσύνη στο οποίο, φοράει στέμμα σαν βασιλιάς (χλευάζοντας το κίνημα «No Kings»), πιλοτάρει ένα μαχητικό αεροσκάφος που φέρει το όνομα «King Trump» και ρίχνει βόμβες με περιττώματα στο πλήθος των διαδηλωτών.

Παράλληλα, ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο X δημοσίευσε μια εικόνα με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρό του Βανς να φορούν κορώνες. Κάτω από αυτούς είναι μια εικόνα του ηγέτη της μειοψηφίας της Βουλής Χάκιμ Τζέφρις και του γερουσιαστή Τσακ Σούμερ, του ηγέτη της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, να φορούν σομπρέρος.

«Είμαστε διαφορετικοί. Καληνύχτα σε όλους», έγραφε η λεζάντα της ανάρτησης του Λευκού Οίκου.

Trump posted an AI video of himself wearing a crown and dumping shit from a “King Trump” jet on No Kings protesters.



This is where we are as a country. pic.twitter.com/rnzUkJ4C4K — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) October 19, 2025

Σημειώνεται πως διαδηλωτές όλων των ηλικιών κατέβηκαν χθες, Σάββατο, μαζικά στους δρόμους πόλεων και κωμοπόλεων σε όλες τις ΗΠΑ, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της οργάνωσης-ομπρέλα «No Kings» (Όχι Βασιλιάδες).

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις σε περίπου 2.700 πόλεις και δήμους –εκατοντάδες περισσότερα μέρη απ’ό,τι σε προηγούμενη κινητοποίηση που είχε διοργανωθεί τον Ιούνιο.

Πολλοί δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι φοβούνται πως κινδυνεύει η δημοκρατία στις ΗΠΑ, λιγότερο από εννέα μήνες από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ στην αμερικανική προεδρία. Άλλοι κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως: «Όχι Βασιλιάς. Κανένας υπεράνω του νόμου» ή «Δημοκρατία όχι δικτατορία».

Πηγή: skai.gr