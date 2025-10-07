Για την υπό διαμόρφωση Ευρωπαϊκή στρατηγική τουρισμού συζήτησαν, μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολο Τζιτζικώστα, σε συνάντηση τη Δευτέρα στη Λευκωσία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου την Τρίτη.

Όπως αναφέρεται, ο κ. Κουμής είχε χθες συνάντηση στο Υφυπουργείο Τουρισμού, με τον Ευρωπαίο Επίτροπο στο πλαίσιο της επίσκεψης του κ. Τζιτζικώστα στην Κύπρο.

Στη συνάντηση «υπογραμμίστηκε» η σημαντικότητα και η διαχρονικά υψηλή συνεισφορά του τομέα του τουρισμού στην κυπριακή οικονομία, αλλά και η απόδοση του τομέα από το 2019 μέχρι και σήμερα, «λαμβάνοντας υπόψιν ότι στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο τομέας του τουρισμού στην Κύπρο όπως και σε άλλες χώρες πλήγηκε από την πανδημία και τις γεωπολιτικές εντάσεις», αναφέρεται.

«Η συζήτηση εστίασε κατά κύριο λόγο, στην υπό διαμόρφωση Ευρωπαϊκή στρατηγική τουρισμού, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία του Ευρωπαίου Επιτρόπου», προστίθεται. Η συγκεκριμένη στρατηγική αναμένεται να εκδοθεί και να παρουσιαστεί εντός του 2026, κατόπιν διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ, η διαβούλευση αναμένεται να κορυφωθεί κατά την διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Η υπό διαμόρφωση στρατηγική βασίζεται κατά κύριο λόγο στη Στρατηγική Ατζέντα 2030 της ΕΕ, που έχει καταστεί η στρατηγική πυξίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε θέματα τουρισμού», αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι, οι ενότητες της Στρατηγικής που εξετάζονται είναι: Περιβαλλοντική βιωσιμότητα και δράση για το κλίμα, Κοινωνική βιωσιμότητα, Ανθεκτικότητα Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμών, Ψηφιακός μετασχηματισμός, Έξυπνος τουρισμός (Smart tourism), Προσβασιμότητα και συμπερίληψη, Ανταγωνιστικότητα και στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων /Start-ups, Δεξιότητες και υποστήριξη εργατικού δυναμικού, Μέσα μεταφοράς και Κοινή ταυτότητα για την Ευρώπη ως προορισμός

«Ο Υφυπουργός Τουρισμού επισήμανε ότι η Κυβέρνηση, διαμέσου του Υφυπουργείου Τουρισμού, υλοποιεί ήδη δράσεις πολιτικής μέσω των σχεδίων κινήτρων που έχει ήδη εξαγγείλει το Υφυπουργείο, στο πλαίσιο της στρατηγικής ατζέντας τουρισμού της ΕΕ 2030, με ιδιαίτερη έμφαση στην πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό», προστίθεται.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, οι δύο αξιωματούχοι αντάλλαξαν επίσης απόψεις για την Άτυπη Υπουργική Σύνοδο που προγραμματίζεται να λάβει χώρα στις 16-17 Απριλίου 2026 στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Τονίστηκε, ότι πέραν της ανάληψης της ευθύνης για την τελική διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τον Τουρισμό, η Κυπριακή Προεδρία προγραμματίζει την υποβολή Συμπερασμάτων Συμβουλίου στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, τον Μάιο του 2026, καταθέτοντας αναθεωρημένο κείμενο της Ατζέντας για τον Τουρισμό 2030, βάσει των ευρημάτων αξιολόγησης που θα προηγηθεί, ώστε η ΕΕ να είναι σε θέση να υιοθετήσει νέο αναθεωρημένο έγγραφο πολιτικής, που θα αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες ανάγκες και εισηγήσεις των κρατών μελών», αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ