Ο Lionel Messi θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, με μια καριέρα γεμάτη διακρίσεις, τίτλους και παγκόσμια αναγνώριση. Πίσω όμως από την επιτυχία του βρίσκεται ένας άνθρωπος που τον στηρίζει εδώ και δεκαετίες: η σύζυγός του, Antonela Roccuzzo. Η σχέση τους δεν είναι απλώς μία ακόμη ιστορία αγάπης διάσημων προσώπων, αλλά ένας δεσμός που ξεκίνησε από την παιδική τους ηλικία και άντεξε στον χρόνο.

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