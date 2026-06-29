Η Κύπρος κρύβει πολλές παραλίες «θησαυρούς» που μαγεύουν με τα νερά τους, και κάνουν την εμπειρία αξέχαστη. Αυτό που μένει όντως χαραγμένο στη μνήμη είναι τα περίεργα και αστεία για κάποιους ονόματα των παραλιών.

Πίσω από κάθε περίεργο όνομα κρύβεται σχεδόν πάντα μια ενδιαφέρουσα ιστορία, που όλοι θα ήμασταν περίεργοι να ξέραμε.

Πολλά από αυτά τα τοπωνύμια συνδέονται με οικογενειακά ονόματα, παρατσούκλια ή και κυπριακές ασυνήθιστες λέξεις για το σήμερα, και δημιουργούν μεγάλη εντύπωση.

Αυτές είναι 10 παραλίες με τα πιο σπάνια και περίεργα ονόματα:

1. Βυζακιά

Η παραλία Βυζακιά βρίσκεται στο επαρχία Αμμοχώστου και είναι κρυμμένη από ακακίες προσδίδοντας μια αίσθηση ιδιωτικότητας. Προτείνεται για ήρεμες διακοπές και αστείρευτες υποβρύχιες εξερευνήσεις με μάσκα, καθώς επίσης λόγω των ρηχών νερών της θεωρείται ως η πλέον κατάλληλη για παιδιά.

Το όνομα επιλέχθηκε λόγω των πολλών πετρών (βυζάκων) που υπάρχουν στην περιοχή, τα τελευταία χρόνια οι δημοτικές αρχές μετέτρεψαν τη συγκεκριμένη ακτή σ’ ένα ακόμη φυσικό στολίδι του νησιού.

2. Πεζουνόσπηλιοι/ Παραλία του Τίτσιρου

Η παραλία βρίσκεται στην επαρχία Αμμοχώστου, κοντά στον Κάππαρη και τον Πρωταρά, μετά την παραλία ΜΜΑΔ και είναι ιδανική για όσους αναζητούν της μοναξιά και είναι λάτρεις της φύσης.

Παρόλο που δεν προσφέρονται καθόλου υπηρεσίες στην παραλία, υπάρχει σήμανση στον κεντρικό δρόμο για να την εντοπίσει ο κάθε επισκέπτης. Η πρόσβαση είναι πολύ εύκολη καθώς υπάρχει ξύλινη σκάλα και μονοπάτι πεζοπορίας.

Το όνομα της, η παραλία Πεζουνόσπηλιοι, το απέκτησε εξαιτίας του ότι οι σπηλιές γύρω της αποτελούσαν παλιότερα καταφύγιο για πολλά πεζούνια στην κυπριακή διάλεκτο, δηλαδή περιστέρια.

Ενώ το γνωστό όνομα της παραλίας «Τίτσιρος» προήλθε από την τοπική αργκό λόγω της συνήθειας των λουόμενων να κάνουν εκεί γυμνισμό (ή γυμνό κολύμπι). Ονομάστηκε έτσι επειδή η κυπριακή διάλεκτος χρησιμοποιεί τη λέξη "τίτσιρος" (ή τσίτσιρος) για να περιγράψει κάποιον που είναι γυμνός ή ελαφρά ντυμένος.

3. Παραλία Κάτερκο

Βρίσκεται ανάμεσα στην παραλία της Αγίας Θέκλα (Σωτήρας) και του Ποσειδώνα , και λόγω του μικρού μεγέθους και της απομονωμένης φύσης της, δεν είναι οργανωμένη παραλία. Την παραλία την προτιμούν κυρίως ζευγάρια κι όσοι θέλουν να αποφύγουν τις πολύβουες πλαζ της περιοχής, εφόσον θεωρείται ήσυχο καταφύγιο.

Την ονομασία την πήρε λόγω της τοποθεσίας και της ηρεμίας που προσφέρει. Συγκεκριμένα είναι ένας μικρός απομονωμένος κολπίσκος με "κάτερκο", που στην κυπριακή διάλεκτο παραπέμπει σε ένα μικρό, απόμερο και κρυμμένο πέρασμα.

4. Παραλία Ττάκας

Η παραλία βρίσκεται στην επαρχία Πάφου, στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Χωριού και απέχει 4 χλμ. από το Λατσί. Είναι οργανωμένη παραλία με ξαπλώστρες και ομπρέλες και διαθέτει σύστημα «Seatrac» που επιτρέπει σε άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα την αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα.

Είναι η αμέσως επόμενη αμμουδιά από την παραλία Λουτρά της Αφροδίτης και παράλληλα βρίσκεται κοντά στις παραλίες Άνασσα και Ξυσταρόκαμπος.

Πήρε το όνομά της από το ομώνυμο ταβερνάκι Ττάκας που βρίσκεται στην περιοχή.

5. Παραλία Ξυσταρόκαμπος

Βρίσκεται στην επαρχία Πάφου, στην Χερσόνησο Ακάμα, στον κόλπο Χρυσοχούς. Γνωστή κι ως παραλία του Γιαννάκη, εξαιτίας του εστιατορίου που υπάρχει πάνω απ΄ αυτή. Η παραλία είναι οργανωμένη και η πρόσβαση είναι εύκολη με τα πόδια, ποδήλατο, λεωφορείο ή αυτοκίνητο με διαθέσιμους χώρους στάθμευσης.

Επιπρόσθετα είναι ιδανικά διαμορφωμένη για επισκέπτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα. Διαθέτει ειδική ράμπα για εύκολη πρόσβαση και παρέχει υπηρεσίες με ειδικό αμφίβιο τροχοκάθισμα (Floating Wheelchair) που επιπλέει στο νερό.

Η ονομασία οφείλεται στην παραδοσιακή γεωργική τοπωνυμία της περιοχής, καθώς αρχικά ο χώρος ήταν γνωστός αγροτικός "κάμπος" (πεδιάδα), ενώ το συνθετικό "ξυσταρός" προέρχεται από το γεγονός ότι εκεί υπήρχε πυκνή θαμνώδης βλάστηση και αγριόδεντρα που "ξύριζαν" και γρατζουνούσαν το έδαφος ή τα ζώα που περνούσαν από το σημείο.

6. Παραλία «Ζαπάλο» (Τρυπητή)

Η παραλία Τρυπητή εντάσσεται στην περιοχή των βρετανικών βάσεων κι εντοπίζεται στον κόλπο Ζαπάλο (ή Απόλλων) και βρίσκεται στον ευρύτερο κόλπο της Επισκοπής Λεμεσού.

Είναι μια κρυμμένη παραλία έχει έκταση περίπου 800 μέτρων και μόνο λίγοι ντόπιοι και ψαγμένοι ταξιδευτές γνωρίζουν την ύπαρξη της, τα κρυμμένα ναυάγια στο βυθό της, και τη μικρή μαρίνα της. Κάτι που την καθιστά «μυστική» παραλία.

Η πρόσβαση είναι δύσκολη αι χρειάζεται αυτοκίνητο 4χ4. Εκεί γίνεται μέσω του δρόμου από το Κούριο προς το Ιερό του Απόλλωνα. Μετά την είσοδο προς το Ιερό και σε απόσταση 100 μέτρων, ακολούθησε πάροδο στα αριστερά. Προχώρησε μέχρι το σημείο που θα βρεις τη σιδερένια μπάρα. Η διαδρομή χρειάζεται προσοχή ειδικά στην επιστροφή, λόγω ανηφόρας.

Κατά το παρελθόν στο σημείο που σήμερα εντοπίζεται η παραλία Τρυπητή λειτουργούσε λατομείο αμμοχάλικων (που είναι πλέον εμφανές μόνο από ψηλά) για τις ανάγκες της κατασκευαστικής εταιρείας Ζαπάλο, απ’ όπου και δανείστηκε η συγκεκριμένη αμμουδιά τ’ όνομά της.

7.Παραλία Καφίζης (γνωστή και ως Μανίκι)

Είναι μία ήσυχη, μικρή παραλία στην περιοχή της Πέγειας – Αγίου Γεωργίου στην Πάφο. Η παραλία είναι γνωστή επίσης με το όνομα “Μανίκι”. Είναι οργανωμένη παραλία και παρέχει πρόσβαση σε άτομα με αναπηρίες. Η πρόσβαση είναι εύκολη με τα πόδια, ποδήλατο ή αυτοκίνητο, με διαθέσιμους χώρους στάθμευσης.

Η παραλία έχει μία άγρια ομορφιά η οποία γίνεται ακόμη πιο έντονη με την ύπαρξη διαφόρων πετρωμάτων εντός κα εκτός νερού. Επίσης το νερό της βαθαίνει σχετικά απότομα.

Η ονομασία της συνδέεται με τη μορφολογία του εδάφους. Στην τοπική κυπριακή διάλεκτο, το τοπωνύμιο προέρχεται από το ρήμα καφίζω (από το αρχαίο ελληνικό καθίζω), το οποίο σημαίνει "κάθομαι, κατακάθομαι, εγκαθίσταμαι".

Ουσιαστικά, το τοπωνύμιο υποδηλώνει μια τοποθεσία όπου τα χώματα, η πέτρα ή γενικότερα το ανάγλυφο του εδάφους «κάθονται» (δηλαδή παρουσιάζουν καθίζηση, σταθεροποίηση ή απότομη εδαφική πτώση προς τη θάλασσα).

Από την άλλη η ονομασία Μανίκι συνδέεται με τη γεωμορφολογία της περιοχής, καθώς η παραλία σχηματίζεται μέσα σε έναν στενό, προστατευμένο κολπίσκο. Αυτός ο κολπίσκος εισχωρεί βαθιά μέσα στα βράχια, δημιουργώντας ένα άνοιγμα που μοιάζει χαρακτηριστικά με το μανίκι ενός ρούχου.

8. Παραλία Χαλαβρό

Η μαγευτική παραλία Χαλαβρό βρίσκεται στην επαρχία Πάφου, και δυτικά από το λιμάνι του χωριού Λατσί. Ως φόντο έχει τα βουνά κάτι που την καθιστά εντυπωσιακή.

Η αφετηρία της συγκεκριμένης πλαζ ξεκινά στο σημείο που οροθετείται το τέλος της παραλίας Κοζινόκαμπος. Σε ένα μικρό τμήμα της παρέχει μερικές διευκολύνσεις , ενώ υπάρχει και ναυαγοσωστική υπηρεσία. Η παραλία επίσης παρέχει πρόσβαση σε άτομα με αναπηρίες.

Στην τοπική διάλεκτο, "χαλαβρό" χαρακτηρίζεται κάτι που είναι ερειπωμένο ή εγκαταλελειμμένο, ονομασία που συνδέεται άμεσα με την απομονωμένη της τοποθεσία της παραλίας.

9. Μεγάλη Άμμος του Καμπούρη

Η Μεγάλη Άμμος του Καμπούρη βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της Αγίας Νάπας στην επαρχία Αμμοχώστου και μεταξύ των θαλασσινών σπηλιών Κάβο Γκρέκο και της παραλίας Κέρμια.

Είναι οργανωμένη παραλία και ξεχωρίζει από τις νέες πολυτελείς ξαπλώστρες, ομπρέλες και οικογενειακά κρεβάτια και πρόκειται για την πρώτη δημόσια παραλία στην Αγία Νάπα που προσφέρει τέτοιου είδους ποιότητα.

Είναι αρκετά δημοφιλής σ’ όσους θέλουν ν’ απολαύσουν τις φυσικές ομορφιές του νησιού, αλλά δεν επιθυμούν να ζήσουν την έντονη πλευρά του. Ακόμη όμως, στ’ αριστερά άκρα της Μεγάλης Άμμου του Καμπούρη, κι ακολουθώντας το παραλιακό μονοπάτι της, σχηματίζονται αρκετοί εξωτικοί κολπίσκοι για βουτιές μακριά από την πολυκοσμία. Η πρόσβαση στην παραλία είναι εύκολη με τα πόδια ή με το αυτοκίνητο.

Πήρε το όνομά της από ψαρά της περιοχής των προηγούμενων δεκαετιών που είχε το επίθετο «Καμπούρης», ενώ σήμερα είναι μια ήσυχη, βραχώδης και ταυτόχρονα "μοδάτη" επιλογή.

10. Παραλία Μιξούδκια

Η μικρή παραλία Μιξούδκια βρίσκεται στην περιοχή Γερμασόγειας και απέχει 8 χλμ. από την Λεμεσό.

Η παραλία δεν είναι οργανωμένη και δεν υπάρχουν δημόσιες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του κοινού. Παρόλα αυτά είναι εύκολα προσβάσιμη με κάθε μέσο, καθώς επίσης στη γύρω περιοχή ο λουόμενος μπορεί να βρει οργανωμένες εγκαταστάσεις για θαλάσσια σπορ, ξενοδοχεία αλλά και εστιατόρια.

Οφείλει το όνομά της στα γεωλογικά της χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα προέρχεται από την τοπική ονομασία "μισούδκια" (μικρά μισούδια, υποκοριστικό του μισού) λόγω του σχήματός της, καθώς χωρίζεται από προβόλους σε δύο μικρούς τεχνητούς κολπίσκους (δύο μικρά "μισά").

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