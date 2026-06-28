Μειωμένες κατά περίπου 20% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο είναι οι πληρότητες που παρουσιάζουν τα ξενοδοχεία και άλλα τουριστικά καταλύματα στην πόλη και Επαρχία της Πάφου, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Θάνος Μιχαηλίδης. Αναφέρθηκε παράλληλα σε μέτρα που λαμβάνονται για προσέλκυση του ενδιαφέροντος.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε πως για τους μήνες του καλοκαιριού - Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο - οι πληρότητες στα ξενοδοχεία θα έπρεπε να ξεπερνούσαν το 90% της χωρητικότητάς τους, ωστόσο σημείωσε φέτος το ποσοστό πληρότητας ανέρχεται μόλις στο 70%.

Πρόσθεσε πως «αν και υπάρχει αυξητική τάση από τις κρατήσεις κυρίως της τελευταίας στιγμής» ωστόσο αυτό δεν καλύπτει το κενό προκειμένου να φτάσουμε τα κανονικά για την περίοδο επίπεδα.

Ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε πως η κατάσταση αυτή έχει ωθήσει τον κλάδο στη λήψη μέτρων όπως είναι η στήριξη από τον εγχώριο τουρισμό, η προώθηση ειδικών προσφορών και η έμφαση στη διατήρηση της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, εκφράζοντας την πεποίθησή πως τα μέτρα αυτά θα συνεχίσουν να δημιουργούν ενδιαφέρον για τα ξενοδοχεία της Κύπρου.