Η δημοφιλής σειράς Stranger Things μπορεί να ολοκληρώθηκε, όμως το Netflix έχει ακόμα ένα «κρυμμένο χαρτί στο μανίκι» να παίξει. Αυτή τη φορά, δεν θα δημοσιευθεί νέο επεισόδιο, αλλά ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο αποκλειστικά στη δημιουργία της πέμπτης και τελευταίας σεζόν.



Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ έχει ονομαστεί One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, κάνει πρεμιέρα στις 12 Ιανουαρίου και ακολουθεί το cast και το συνεργείο σε όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων. Το υλικό καταγράφηκε μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο και δείχνει τόσο τις τεχνικές δυσκολίες της παραγωγής όσο και το συναισθηματικό βάρος του αποχαιρετισμού.



Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Martina Radwan, με το ντοκιμαντέρ να επικεντρώνεται στη διαδικασία, στους ανθρώπους πίσω από τη σειρά και στο πώς στήθηκε το φινάλε ενός τηλεοπτικού φαινομένου.



Οι δημιουργοί Matt Duffer και Ross Duffer εξηγούν ότι στόχος τους ήταν να επαναφέρουν το είδος των behind-the-scenes ντοκιμαντέρ που τους ενέπνευσαν να γίνουν σκηνοθέτες, σε μια εποχή όπου τέτοιο υλικό σπανίζει.





Με το Stranger Things να έχει ρίξει αυλαία, το One Last Adventure λειτουργεί ως ο τελευταίος αποχαιρετισμός, αυτή τη φορά στους δημιουργούς του.





Διαβάστε επίσης: Mariah Carey: Το viral χιουμοριστικό βίντεο για το τέλος των Χριστουγέννων





