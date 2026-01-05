Η Mariah Carey, η αναμφισβήτητη “βασίλισσα των Χριστουγέννων”, δεν έχασε την ευκαιρία να σατιρίσει το τέλος της γιορτινής περιόδου με ένα σύντομο αλλά ξεκαρδιστικό βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram.



Διαβάστε περισσότερα στο madamefigaro.cy



Διαβάστε επίσης: Μελ Γκίμπσον: Η ταραχώδης ζωή του «Μαντ Μαξ», τα Όσκαρ, η πτώση και το restart