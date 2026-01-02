Η κόρη του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς (Tommy Lee Jones), βρέθηκε νεκρή στο ιστορικό ξενοδοχείο Fairmont στο Σαν Φρανσίσκο.

Η 34χρονη Βικτόρια Τζόουνς (Victoria Jones) ανακαλύφθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με το TMZ, το οποίο επικαλέστηκε πηγές από τις τοπικές αρχές.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Σαν Φρανσίσκο επιβεβαίωσε την είδηση, δηλώνοντας στα μέσα ενημέρωσης ότι η κλήση για το περιστατικό ελήφθη στις 2:52 π.μ. τοπική ώρα.

«Οι δυνάμεις μας έσπευσαν στο σημείο, προέβησαν σε αξιολόγηση και διαπίστωσαν τον θάνατο ενός ατόμου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής προσθέτοντας ότι στη συνέχεια την υπόθεση ανέλαβαν το τοπικό αστυνομικό τμήμα και το γραφείο του ιατροδικαστή.

Όπως ανέφερε η «Daily Mail, ένας πελάτης του ξενοδοχείου ειδοποίησε το προσωπικό αφού βρήκε την Τζόουνς αναίσθητη στον διάδρομο. Μέχρι στιγμής τα αίτια του θανάτου παραμένουν άγνωστα.

Η Βικτόρια ήταν το δεύτερο παιδί του χολιγουντιανού σταρ από τον γάμο του με την Κίμπερλι Κλάφλεϊ (Kimberlea Cloughley). Το πρώην ζευγάρι έχει επίσης έναν γιο, τον Όστιν Τζόουνς, σύμφωνα με τον Guardian.

Σε νεαρή ηλικία, είχε ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα της, συμμετέχοντας σε παραγωγές όπως το «Men in Black II» και η ταινία «The Three Burials of Melquiades Estrada», την οποία σκηνοθέτησε ο ίδιος. Είχε επίσης εμφανιστεί στην τηλεοπτική σειρά «One Tree Hill».

Ο Αμερικανός ηθοποιός είχε μιλήσει στο παρελθόν με υπερηφάνεια για το ταλέντο της, χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετική ηθοποιό» και τονίζοντας πως μιλούσε άπταιστα ισπανικά.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ