Ένα ψέμα που καλλιεργήθηκε επί σειρά ετών φαίνεται τώρα να απειλεί με κατάρρευση ολόκληρη την επαγγελματική πορεία μίας από τις πιο προβεβλημένες παρουσίες του TikTok.

Η υπόθεση της 29χρονης Μπρίτανι Μίλερ έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις στα social media, μετά τη δημόσια ομολογία της ότι στο παρελθόν ισχυρίστηκε ψευδώς πως έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Η «εξομολόγηση» της Μπρίτανι Μίλερ

Σε ένα βίντεο που ανάρτησε πρόσφατα, η 29χρονη influencer παραδέχτηκε ότι ο ισχυρισμός της πως έπασχε από καρκίνο δεν ήταν αληθινός και ότι βρισκόταν σε «πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, χαμένη, καταθλιπτική και αυτοκαταστροφική». Η Μίλερ τόνισε πως είπε σε μία φίλη ότι είχε καρκίνο σε μια στιγμή αδυναμίας και ότι μετανιώνει βαθιά για τη δήλωσή της. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι δημιούργησε η ίδια τη σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων, υποστηρίζοντας ότι μόλις αντιλήφθηκε πως είχαν γίνει δωρεές, την κατέβασε αμέσως.

Οργή και αντιδράσεις στα social media

Η αποκάλυψη προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Άνθρωποι που έχουν νοσήσει από καρκίνο ή έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα από τη νόσο εξέφρασαν την οργή τους για την απάτη, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά της «απεχθή» και «απάνθρωπη». Μια νεαρή TikToker που πάσχει από λέμφωμα Hodgkin δήλωσε: «Το να βλέπεις κάποιον να προσποιείται ότι περνά αυτή τη δοκιμασία και να λαμβάνει συμπόνια και χρήματα που προορίζονται για πραγματικούς ασθενείς δεν είναι απλώς λάθος, είναι απάνθρωπο». Παράλληλα, πολλοί σχολίασαν ότι η influencer διαγράφει σχόλια ή μπλοκάρει λογαριασμούς που αναφέρονται στην υπόθεση.

