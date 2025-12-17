Σοκ στο Χόλιγουντ προκαλεί η υπόθεση της διπλής δολοφονίας του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, με τις εισαγγελικές αρχές του Λος Άντζελες να απαγγέλλουν κατηγορίες για φόνο κατά του 32χρονου γιου τους, Νικ Ράινερ.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόχμαν, ανακοίνωσε ότι ο Νικ Ράινερ αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας εκ προμελέτης πρώτου βαθμού, με ειδική επιβαρυντική περίσταση για πολλαπλές δολοφονίες. Σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να χρησιμοποίησε «επικίνδυνο και φονικό όπλο», συγκεκριμένα μαχαίρι.

Το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνιας πριν από δύο ημέρες, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Οι ακριβείς συνθήκες, καθώς και ο χρόνος και ο τρόπος θανάτου, αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση των νεκροτομών.

Σε περίπτωση καταδίκης, ο Νικ Ράινερ κινδυνεύει με ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αναστολής ή ακόμη και με τη θανατική ποινή, αν και –όπως διευκρίνισε ο εισαγγελέας– δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση για το αν θα ζητηθεί η εσχάτη των ποινών.

Η πρώτη εμφάνιση του κατηγορουμένου ενώπιον δικαστηρίου αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί αφού κριθεί ιατρικά κατάλληλος από τις σωφρονιστικές αρχές.

Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Λος Άντζελες, Τζιμ ΜακΝτόνελ, χαρακτήρισε την υπόθεση «σπαρακτική και βαθιά προσωπική», εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια Ράινερ και στους οικείους των θυμάτων.

Ο Ρομπ Ράινερ υπήρξε ένας από τους πιο εμβληματικούς σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, με έργα όπως This Is Spinal Tap, Misery και A Few Good Men. Η Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ ήταν ηθοποιός, φωτογράφος και παραγωγός, καθώς και ιδρύτρια της εταιρείας φωτογραφίας και παραγωγής Reiner Light.