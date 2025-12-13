Η Marvel ετοιμάζεται πυρετωδώς για να κυκλοφορήσει τέσσερα teasers/trailers για το Avengers: Doomsday. Ναι, σωστά διαβάσατε. Όχι ένα, αλλά ούτε δύο. Τέσσερα.



Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η εταιρία αναμένεται να κυκλοφορεί ένα νέο trailer κάθε εβδομάδα. Η αρχή θα γίνει στις 19 Δεκεμβρίου με το πρώτο trailer, ενώ το δεύτερο θα έρθει μια εβδομάδα μετά και πιο συγκεκριμένα στις 26 του μήνα. Στη συνέχεια, το 3ο βίντεο θα καταφθάσει στις 2 Ιανουαρίου και το τελευταίο στις 9.



Όπως αναφέρει και το The Hollywood Reporter, το κάθε trailer έχει «ενσωματωθεί» πριν την έναρξη του Avatar: Fire & Ash και θα παίζει κάθε εβδομάδα πριν την προβολή της ταινίας. Παράλληλα, κάθε trailer θα παίζει για μία ολόκληρη εβδομάδα, πριν γίνει η αλλαγή στο επόμενο. Αυτό σημαίνει ότι αν πάτε σινεμά για το νέο Avatar την πρώτη εβδομάδα, θα δείτε ένα διαφορετικό trailer από το Doomsday σε σχέση με εκείνους που θα επισκεφθούν τους κινηματογράφους την 2η, τη 3η ή τη 4η εβδομάδα.





4 different trailers for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ will be attached with ‘AVATAR: FIRE & ASH’



Each trailer will play for 1 week, before switching to the next.



(Source: https://t.co/RDPogOcM3g)

Το cast, μέχρι στιγμής, αποτελείται από τους: Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Captain America), Vanessa Kirby (Susan Storm), Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena), Tenoch Huerta (Namor), Simu Liu (Shang-Chi), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Letitia Wright (Black Panther), Ebon Moss-Bachrach (Thing), Kelsey Grammer (Beast), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres / Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ghost), Tom Hiddleton (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier / Professor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystique), James Marsden (Cyclops), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Mister Fantastic), Robert Downey Jr. (Doctor Doom) κ.α.

Το Avengers: Doomsday αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου 2026.



Πηγή: Unboxholics