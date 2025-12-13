Ο Πίτερ Γκριν (Peter Greene), ο ηθοποιός που έγινε γνωστός ενσαρκώνοντας επιτυχημένα ρόλους κακών και εγκληματιών —με πιο χαρακτηριστικό εκείνον του Ζεντ στο «Pulp Fiction»— πέθανε την Παρασκευή στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, όπως επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ του. Ήταν 60 ετών.





Ο Γκριν εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του ενώ η αιτία θανάτου του δεν έχει αποκαλυφθεί. Την είδηση μετέδωσε πρώτη η εφημερίδα New York Daily News.

Οι ρόλοι σταθμοί

Ο ηθοποιός υποδύθηκε τον Ζεντ, έναν σαδιστή δεσμοφύλακα και βιαστή, στην ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο «Pulp Fiction» (1994), ενώ την ίδια χρονιά ξεχώρισε και ως ο κακός Ντόριαν στην ταινία «The Mask» με πρωταγωνιστή τον Τζιμ Κάρεϊ. «Κανείς δεν έπαιζε τον κακό καλύτερα από τον Πίτερ», δήλωσε ο Έντουαρντς σε τηλεφωνική συνέντευξη. «Όμως είχε και μια τρυφερή πλευρά που λίγοι γνώριζαν, με καρδιά χρυσάφι».

Σύμφωνα με τον μάνατζέρ του, μουσική ακουγόταν στο διαμέρισμα για περισσότερες από 24 ώρες, γεγονός που οδήγησε σε έλεγχο ευημερίας. Ο ίδιος ανέφερε ότι είχε μιλήσει με τον Γκριν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.



Πηγή: ΕΘΝΟΣ





